Kahraman ÅŸehit polis Fethi Sekin'in kÄ±zÄ±nÄ±n feryadÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±

Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde canÄ± pahasÄ±na terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kÄ±zÄ±, "Anne ne olur babamÄ± gÃ¶tÃ¼rmesin" diye aÄŸladÄ±.

Ä°zmir Adliyesi önünde teröristlerin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± önlemek isterken girdiÄŸi çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin'in dün akÅŸam ElazÄ±ÄŸ'a gelen cenazesi bugün sabah saatlerinde kent merkezindeki babaevi önüne getirildi. Åžehit için evin önünde helallik alÄ±ndÄ±. Sabah saat 11.00'da FÄ±rat Üniversitesi Hastanesi Morgu'ndan alÄ±nan ÅŸehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi, Olgunlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki babaevine getirilerek helallik alÄ±ndÄ±.

"ANNE NE OLUR BABAMI GÖTÜRMESÄ°N"

Åžehidin cenazesinin morgdan alÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda büyük kÄ±zÄ± Zeynep Dila gözyaÅŸlarÄ± içerisinde annesine, "Anne ne olur babamÄ± götürmesin." dedi.

"ANNEMÄ°N 3 YÄ°ÄžÄ°DÄ° DAHA VAR"

Åžehit polis Sekin'in cenazesinin getiriliÅŸi sÄ±rasÄ±nda tabuta dokunan yakÄ±nlarÄ± sinir krizleri geçirdi. Åžehidin kÄ±z kardeÅŸi gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda, "Annemin 3 yiÄŸidi daha var" diyerek aÄŸÄ±t yakarken, burada okunan dualarÄ±n ardÄ±ndan cenaze, karayolu ile topraÄŸa verilmek üzere Baskil Ä°lçesi'ne götürüldü.

ANNESÄ°NÄ°N YANINA DEFNEDÄ°LECEK

Burada öÄŸlen namazÄ±nÄ± müteakip kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±ndan sonra ÅŸehit polis Fethi Sekin'in cenazesi, DoÄŸancÄ±k Köyü'nde iki ay önce ölen annesinin yanÄ±nda açÄ±lan mezara defnedilecek. Bu arada ÅŸehidin babasÄ± Mehmet Zeki Sekin'in olaydan bir gün önce böbrek ameliyatÄ± olduÄŸu ve tedavi için halen hastanede yattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.