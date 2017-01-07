FlaÅŸ Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± hangi Ã¶rgÃ¼tÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi belli oldu

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n DAEÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne baÄŸlÄ± Ã–zbek hÃ¼cresinin yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ve Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, 39 kiÅŸiyi katleden terör örgütü DEAÅž’Ä±n, DoÄŸu Türkistan uyruklu “Özbek” yapÄ±lanmasÄ±nÄ± deÅŸifre etti. Yürütülen operasyonda, Reina katliamcÄ±sÄ± DEAÅž’lÄ± teröriste yardÄ±m ve yataklÄ±k yapan 10 kiÅŸilik bir hücre de çökertildi. GözaltÄ±na alÄ±nan bu hücre yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n organizasyonunda aktif olarak görev aldÄ±klarÄ± belirlendi.