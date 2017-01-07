Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 07/01/2017 12:53

FlaÅŸ Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± hangi Ã¶rgÃ¼tÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi belli oldu


39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n DAEÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne baÄŸlÄ± Ã–zbek hÃ¼cresinin yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ve Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, 39 kiÅŸiyi katleden terör örgütü DEAÅž’Ä±n, DoÄŸu Türkistan uyruklu “Özbek” yapÄ±lanmasÄ±nÄ± deÅŸifre etti. Yürütülen operasyonda, Reina katliamcÄ±sÄ± DEAÅž’lÄ± teröriste yardÄ±m ve yataklÄ±k yapan 10 kiÅŸilik bir hücre de çökertildi. GözaltÄ±na alÄ±nan bu hücre yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n organizasyonunda aktif olarak görev aldÄ±klarÄ± belirlendi.

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Åžehit Musa Can'Ä±n kÄ±zlarÄ± babam Ã¼ÅŸÃ¼r diyerek tabutunu montlarÄ±yla Ã¶rttÃ¼ler

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Musa Can'Ä±n cenaze tÃ¶reninde kÄ±zlarÄ±nÄ±n feryatlarÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±.


Kahraman ÅŸehit polis Fethi Sekin'in kÄ±zÄ±nÄ±n feryadÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±

Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde canÄ± pahasÄ±na terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kÄ±zÄ±, "Anne ne olur babamÄ± gÃ¶tÃ¼rmesin" diye aÄŸladÄ±.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ABD konusunda haklÄ± Ã§Ä±ktÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "ABD PKK'ya silah ve mÃ¼himmat yardÄ±mÄ±nda bulunuyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ABD'nin terÃ¶ristlere hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ kurslar verdiÄŸi de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.