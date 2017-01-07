Åžehit Musa Can'Ä±n kÄ±zlarÄ± babam Ã¼ÅŸÃ¼r diyerek tabutunu montlarÄ±yla Ã¶rttÃ¼ler

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Musa Can'Ä±n cenaze tÃ¶reninde kÄ±zlarÄ±nÄ±n feryatlarÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±.

Ä°zmir'de BayraklÄ± Adliyesi'ni havaya uçurmayÄ± hedefleyen bombalÄ± saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda çÄ±kan silahlÄ± çatÄ±ÅŸmayÄ± izlerken ÅŸehit düÅŸen mübaÅŸir Musa Can'Ä±n cenaze töreni Ä°zmir KarabaÄŸlar'daki Uzundere Cemevi'nde yapÄ±ldÄ±. Alevi dedelerinin dularÄ± sÄ±rasÄ±nda gözyaÅŸlarÄ± sel oldu.

YÜZLERCE KÄ°ÅžÄ° UÄžURLADI

KarabaÄŸlar ilçesindeki Uzundere Cemevi'nde düzenlenen törene Musa Can'Ä±n çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± ve siyasilerin de aralarÄ±nda olduÄŸu yüzlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.Musa Can'Ä±n yakÄ±nlarÄ± ve kÄ±zlarÄ± herkesi aÄŸlattÄ±. Can'Ä±n kÄ±zlarÄ± bir süre babasÄ±nÄ±n tabutunu bÄ±rakmak istemedi. "Babam üÅŸür" diye feryat eden kÄ±zlar, tabutunun üstüne montlarÄ±nÄ± örttü. 3 çocuk babasÄ± Musa Can, törenin ardÄ±ndan Uzundere MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.