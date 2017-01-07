Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 07/01/2017 12:57

Åžehit Musa Can'Ä±n kÄ±zlarÄ± babam Ã¼ÅŸÃ¼r diyerek tabutunu montlarÄ±yla Ã¶rttÃ¼ler


Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Musa Can'Ä±n cenaze tÃ¶reninde kÄ±zlarÄ±nÄ±n feryatlarÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±.

Ä°zmir'de BayraklÄ± Adliyesi'ni havaya uçurmayÄ± hedefleyen bombalÄ± saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda çÄ±kan silahlÄ± çatÄ±ÅŸmayÄ± izlerken ÅŸehit düÅŸen mübaÅŸir Musa Can'Ä±n cenaze töreni Ä°zmir KarabaÄŸlar'daki Uzundere Cemevi'nde yapÄ±ldÄ±. Alevi dedelerinin dularÄ± sÄ±rasÄ±nda gözyaÅŸlarÄ± sel oldu.

YÜZLERCE KÄ°ÅžÄ° UÄžURLADI

KarabaÄŸlar ilçesindeki Uzundere Cemevi'nde düzenlenen törene Musa Can'Ä±n çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± ve siyasilerin de aralarÄ±nda olduÄŸu yüzlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.Musa Can'Ä±n yakÄ±nlarÄ± ve kÄ±zlarÄ± herkesi aÄŸlattÄ±. Can'Ä±n kÄ±zlarÄ± bir süre babasÄ±nÄ±n tabutunu bÄ±rakmak istemedi. "Babam üÅŸür" diye feryat eden kÄ±zlar, tabutunun üstüne montlarÄ±nÄ± örttü. 3 çocuk babasÄ± Musa Can, törenin ardÄ±ndan Uzundere MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.

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FlaÅŸ Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± hangi Ã¶rgÃ¼tÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi belli oldu

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n DAEÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne baÄŸlÄ± Ã–zbek hÃ¼cresinin yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi.


Kahraman ÅŸehit polis Fethi Sekin'in kÄ±zÄ±nÄ±n feryadÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±

Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde canÄ± pahasÄ±na terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kÄ±zÄ±, "Anne ne olur babamÄ± gÃ¶tÃ¼rmesin" diye aÄŸladÄ±.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ABD konusunda haklÄ± Ã§Ä±ktÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "ABD PKK'ya silah ve mÃ¼himmat yardÄ±mÄ±nda bulunuyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ABD'nin terÃ¶ristlere hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ kurslar verdiÄŸi de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.