Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin cenazesi kÃ¶mÃ¼r kamyonuyla memleketine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristlerden Fethi Sekin'in vurduÄŸu M.Ã‡'nin cenazesini Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi dahil, kentteki cenaze hizmeti sunan firmalarÄ±n hiÃ§birisi araÃ§ vermeyince aile kÃ¶mÃ¼r taÅŸÄ±yan bir kamyonla aldÄ±.

Ä°zmir'deki hain saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren terörist M.Ç'nin cenazesini babasÄ± teslim aldÄ±. Teröristin babasÄ±na, cenazeyi taÅŸÄ±masÄ± için Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi dahil, kentteki cenaze hizmeti sunan firmalarÄ±n hiçbirisi araç vermedi. Aile, cenazeyi kömür taÅŸÄ±yan bir minibüsle taÅŸÄ±dÄ±.

AÄ°LESÄ°YLE BAÄžLANTIYA GEÇÄ°P, Ä°ZMÄ°R'E GETÄ°RDÄ°

Ä°zmir Adliyesi'ne yönelik hain saldÄ±rÄ±dan bulunup, polis memuru Fethi Sekin ile mübaÅŸir Musa Can'Ä±n ÅŸehit olduÄŸu çatÄ±ÅŸmada ölü ele geçirilen teröristlerden M.Ç.'nin babasÄ± A.Ç., Ä°zmir'e gelerek cenazeyi teslim aldÄ±. SaldÄ±rÄ±dan sonra kimliÄŸi belirlenen teröristin MuÄŸla'da oturan ailesiyle baÄŸlantÄ±ya geçen polis, onlarÄ± Ä°zmir'e getirdi.

KÄ°MSE ARAÇ VERMEDÄ°

Teröristin babasÄ±na, cenazeyi taÅŸÄ±masÄ± için Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi dahil, kentteki cenaze hizmeti sunan firmalarÄ±n hiçbirisi araç vermedi. Bu geliÅŸme üzerine aile, kapalÄ± kasasÄ±nda kömür taÅŸÄ±nan bir minibüs buldu. Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu'nda tutulan terörist M.Ç.'nin cenazesi daha sonra babasÄ± A.Ç.'ye teslim edildi. Bir yakÄ±nÄ±yla teröristin cenazesinin bulunduÄŸu tabutu alan baba A.Ç., onu kömür torbalarÄ±nÄ±n arasÄ±na koydu. Bu sÄ±rada orada bulunanlar, "LayÄ±ÄŸÄ±nÄ± buldu" sözleriyle tepkisini gösterdi. Teröristin cenazesi, daha sonra topraÄŸa verilmek üzere memleketleri KahramanmaraÅŸ'a götürüldü.

"SAHÄ°P ÇIKAMADIM"

Adliyeye hain saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi sÄ±rada öldürülen teröristin cenazesini teslim almaya gelen babasÄ± A.Ç., oÄŸlunun Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü'nden 5 yÄ±l önce mezun olduÄŸunu, ondan sonra da bir daha haber alamadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Teröristin babasÄ± A.Ç., "Biz bu insanÄ±n kaybolduÄŸunu anlatmÄ±ÅŸtÄ±k. Biz sahip çÄ±kamadÄ±k. Devlet sahip çÄ±kamadÄ±. Sahip çÄ±kamamÄ±ÅŸÄ±z. KayÄ±p baÅŸvurusunda bulunduk. 5 yÄ±ldÄ±r görüÅŸmüyoruz. GörüÅŸmüyorduk. Emniyetten gelip bizi buraya getirdiler. TeÅŸhis yapmak için geldik" dedi. Türkiye'de çok sayÄ±da terör örgütünün bulunduÄŸunu söyleyen baba, "Memlekette bir tane, beÅŸ tane mi herkesin psikolojisi bozuldu. Bugün terör, yarÄ±n terör, sabah terör, akÅŸam terör. Memlekette yapacak bir ÅŸey yok. Kaderde varsa kaÅŸÄ±ktan çÄ±kÄ±yor" diye konuÅŸtu. Kendilerinin suçununu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten A.Ç., "Anne ve babalarÄ±n hiç suçu yok. Biz ürettik, çalÄ±ÅŸtÄ±k. Gözümüzden esirgedik. TÄ±rnaÄŸÄ±mÄ±zla kaÅŸÄ±dÄ±k, onlarÄ± büyüttük. Akdeniz Üniversitesi Matematik bölümünü bitirdi. Okulunu bitirdikten sonra teröre katÄ±ldÄ±" dedi.

ÅžEHÄ°T YAKINLARINA BAÅžSAÄžLIÄžI DÄ°LEDÄ°

Åžehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaÅŸir Musa Can'Ä±n yakÄ±nlarÄ±na da baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyen A.Ç., oÄŸlunun karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili olarak ise "Lanet olsun. SaldÄ±rÄ±yÄ± kim yaparsa yapsÄ±n, insana öldürenlere lanet olsun. Ä°nsanlarÄ± öldürmesinler, insana yazÄ±ktÄ±r. Ona da yazÄ±ktÄ±r, ona da yazÄ±ktÄ±r. Herkese yazÄ±ktÄ±r. Bu dünya herkese yeter. Ä°nsanlar ölmesin, analar aÄŸlamasÄ±n. Ölenlere Allah rahmete eylesin, mekanlarÄ± cennet olsun. Yapacak bir ÅŸey yok. Elden bir ÅŸey gelmiyor. Allaha herkesin kalbine insanlÄ±k, vicdan koysun. Ä°nsanlar birbirini öldürmesin. Ben oÄŸlumu daha önce de eleÅŸtirdim sonra da eleÅŸtirdim. Ä°nsanlarÄ± böyle ölüme gönderenlere de lanet olsun. Öyle olmaz. OÄŸlumu bulmak için aradÄ±m. Elimi koymadÄ±ÄŸÄ±m taÅŸ kalmadÄ±. BaÅŸarÄ±sÄ±z kaldÄ±m ne yapayÄ±m" dedi.