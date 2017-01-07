Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kahraman polisi Fethi Sekin'in son isteÄŸi ÅŸehit olmakmÄ±ÅŸ

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda terÃ¶ristlerle canÄ± pahasÄ±na Ã§atÄ±ÅŸan polis memuru Fethi Sekin'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce son isteÄŸinin "KeÅŸke bana da Ã–mer Halis Demir gibi bir ÅŸehitlik nasip olsa" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°zmir'deki hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis Fethi Sekin'in, ölümünden önce "KeÅŸke bana da Ömer Halis Demir gibi bir ÅŸehitlik nasip olsa" dediÄŸi ve Ä°zmir Adliyesi yanÄ±nda kafe çalÄ±ÅŸanÄ±na üÅŸümesin diye montunu verdiÄŸi öÄŸrenildi. Ä°zmir'de PerÅŸembe günü gerçekleÅŸen hain terör saldÄ±rÄ±nda büyük bir kahramanlÄ±k örneÄŸi göstererek teröristlerle çatÄ±ÅŸan ÅŸehit polis Fethi Sekin'in yÄ±llardÄ±r görev yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir Adliyesi önündeki kulübe, ziyaretçi akÄ±nÄ±na uÄŸruyor. Türk bayraÄŸÄ± ve çelenklerle donatÄ±lan kulübeyi ziyaret eden vatandaÅŸlar, kahraman polis Sekin için dualar ediyor. Sekin ile yÄ±llardÄ±r dost olduklarÄ±nÄ± belirten Adliye Kafe çalÄ±ÅŸanÄ± Öztürk Uçar, "15 Temmuz darbe giriÅŸiminde Ömer Halis Demir ÅŸehit olduÄŸunda Fethi aÄŸabeyimiz 'KeÅŸke bana da böyle bir ÅŸehitlik nasip olsa' diyordu. Biz de 'Sana nasÄ±l nasip olacak Fethi aÄŸabey, sen burada bütün gün arabalara bakÄ±yorsun' demiÅŸtik. Son dileÄŸi kabul oldu. Ona ÅŸehitlik nasip oldu" dedi.Uçar, ÅŸehit polis Sekin'in ÅŸehit olmadan 5 gün önce üÅŸümemesi için kendisine montunu verdiÄŸini söyledi.

"'Yok mu bu kahpelere kurÅŸun sÄ±kacak' diye baÄŸÄ±rÄ±yordu"

SaldÄ±rÄ± anÄ±nÄ± anlatan Uçar, "SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda kafede döner yapÄ±yorduk. Camlar kÄ±rÄ±lÄ±nca ne olduÄŸunu anlamadÄ±k. Fethi aÄŸabey teröristlere kurÅŸun sÄ±kÄ±yordu. 'Yok mu bu kahpelere kurÅŸun sÄ±kacak' diye baÄŸÄ±rÄ±yordu. Sonra yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Biz yaralandÄ± zannettik ama meÄŸer arkasÄ±ndan vurmuÅŸlar. Bizim kafede de birçok kurÅŸun izi var" diye konuÅŸtu.

"ÜÅŸüdüÄŸüm için montunu verdi"

Åžehit Fethi Sekin ile dost olduklarÄ±nÄ±, sürekli kafede çorba içtiÄŸini söyleyen Uçar, "Çok iyi bir insandÄ±. YaÅŸÄ±yorsak onun sayesinde. KöpeÄŸi saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda peÅŸinden koÅŸtu. Fethi aÄŸabey biriyle tartÄ±ÅŸsa hemen o da desteÄŸe gelirdi. 5 gün önce iÅŸe giderken üÅŸümeyeyim diye bana montunu verdi. ÜniformasÄ± olan montun üzerindeki amblemleri söküp 'Motorla gidiyorsun, üÅŸürsün' demiÅŸti. Bu montu artÄ±k evin bir köÅŸesine koyacaÄŸÄ±m. Kabuslar görüyorum. Biz nasÄ±l yardÄ±m edemedik ona. Tencere, tava, bÄ±çak alÄ±p teröristlere saldÄ±rabilir miydik diye düÅŸünüyorum. Gözümüzün önünde vuruldu. O ÅŸokta ne olduÄŸunu bile anlayamadÄ±k" ifadelerini kullandÄ±.