39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n gerÃ§ek ismi aÃ§Ä±klandÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gece Reina'da silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin isminin Abdulgadir Masharipov olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

SaldÄ±rÄ±yÄ± Özbek asÄ±llÄ± Abdulgadir Masharipov adÄ±ndaki eylemcinin yaptÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.Polisin çalÄ±smalari sonrasÄ±nda 39 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± Özbek asÄ±llÄ± Abdulgadir Masharipov adÄ±ndaki eylemcinin yaptÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.Milliyet'in haberine göre polis ÅŸimdi söz konusu ÅŸüphelinin geçmisiyle ilgili araÅŸtirma yapmaya baÅŸladÄ±.

BAÅžKA BÄ°R Ä°SÄ°M GÜNDEM GELMÄ°ÅžTÄ°

Daha önce kamuoyuna yansÄ±yan fotoÄŸraflarda teröristin isminin Yahya Mashrapov olduÄŸu iddia edilmiÅŸ, ancak aynÄ± isimli bir kiÅŸi KÄ±rgÄ±zistan'da ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ ve polise gidip kendisinin olayla bir ilgili olmadÄ±ÄŸÄ±na dair ifade vermiÅŸti.

YURT DIÅžINA MI KAÇTI?

Bir hafta önce Ortaköy'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yapÄ±lan hain saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren terörist her yerde aranÄ±rken, teröristin yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi kaydediliyor.