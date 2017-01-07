Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Andrey Karlov suikastÄ±yla ilgili 6 kiÅŸiye tutuklama kararÄ±

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'un Ankara'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden sonra yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n saldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n mezun olduÄŸu Ä°zmir RüÅŸtü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki baÄŸlantÄ±larÄ±na yönelik yürüttüÄŸü FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 6 zanlÄ±nÄ±n emniyetteki sorgusu tamamlandÄ±.

6 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDI

Sulh Ceza HakimliÄŸi, 6 zanlÄ±nÄ±n FETÖ/PDY üyesi olduklarÄ±na dair kuvvetli deliller olduÄŸu gerekçesiyle tutuklama kararÄ± verdi. KararÄ±n yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tutuklama müzekkeresinde, "Åžüphelilere isnat edilen suçun niteliÄŸi dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, ÅŸüphelilerin tutuklanmasÄ±na karar verilmesinin kamu düzeninin saÄŸlanmasÄ± ve yeni bir suç iÅŸlenmesinin önüne geçilmesi için de gerekli olduÄŸu, ÅŸüphelilerin kaçma ÅŸüphelerinin bulunduÄŸu, bu nedenle tutuklama kararÄ±nÄ±n uygun olacaÄŸÄ±na karar verilmiÅŸtir." ifadeleri yer aldÄ±.

FETÖ ÜYESÄ° POLÄ°SLERE "ABÄ°LÄ°K" YAPAN KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINMIÅžTI

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Karlov'un 19 AralÄ±k'ta bir sergiye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesinin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°zmir Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele ÅŸubesi ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmada saldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Ä°zmir Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸünde çalÄ±ÅŸan 4 dönem arkadaÅŸÄ± ile mezun olduÄŸu RüÅŸtü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan emekli olan ve FETÖ üyesi polislere "abilik" yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen teknisyen yardÄ±mcÄ±sÄ± Süleyman Ergen ile yeÄŸeni gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.