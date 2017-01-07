Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 07/01/2017 20:28

TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 5 terÃ¶rist yakalandÄ±

terÃ¶rist

Suriye'den yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye hazÄ±rlanan 5 terÃ¶rist yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Rasulayn kasabasÄ±ndan Türkiye'ye geçmeye çalÄ±ÅŸan 5 terörist, güvenlik güçlerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, CeylanpÄ±nar Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, bir grup teröristin, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseki iline baÄŸlÄ± Rasulayn kasabasÄ±ndan Türkiye'ye geçeceÄŸi bilgisine ulaÅŸtÄ±.Bunun üzerine sÄ±nÄ±r hattÄ±nda önlem alan güvenlik güçleri, CÄ±rcÄ±p Deresi mevkisinde sÄ±nÄ±rdan geçmeye çalÄ±ÅŸan 5 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.

Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na götürülen teröristlerden 2'sinin, terör örgütü PKK/PYD'nin Rasulayn'daki kamplarÄ±nda canlÄ± bomba eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye'de eylem yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Teröristlerin, jandarmadaki iÅŸlemleri sürüyor.

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