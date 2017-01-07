Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n ismi belli oldu

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'da 39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren terÃ¶ristin kimliÄŸi belli oldu

Ä°stanbul Emniyeti'nden alÄ±nan bilgiye göre, 39 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, Özbek asÄ±llÄ± Abdulkadir Masharipov adÄ±ndaki teröristin yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

15 ARALIK'TA Ä°STANBUL'A GELDÄ°ÄžÄ° ORTAYA ÇIKMIÅžTI

DEAÅž’Ä±n bu hücresinin çökertilmesinin ardÄ±ndan Reina katliamcÄ±sÄ± olan saldÄ±rganÄ±n 15 AralÄ±k günü Konya’dan Ä°stanbul’a geldiÄŸi belirlendi. Konya’daki DEAÅž’Ä±n Özbek hücresinin de, katliamda kullanÄ±lan silah ve patlayÄ±cÄ±larÄ± örgüt üyelerince Ä°stanbul’a getirdiÄŸi belirlendi. Hücrenin, saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda Reina saldÄ±rganÄ±na lojistik destek vermeye devam ettikleri tespit edildi.