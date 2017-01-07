TÃ¼rkiye ve Irak'Ä±n ortak bildirisinin detaylarÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak ziyareti sonrasÄ±nda Ã¶nemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el Ä°badi ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkent BaÄŸdat'ta düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Türk askerinin Musul yakÄ±nlarÄ±ndaki BaÅŸika kampÄ±ndaki varlÄ±ÄŸÄ± da gündeme geldi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu konuyu bir ÅŸekilde dostane çözüme ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z" dedi.

Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi ise Türk tarafÄ±nÄ±n "bu meselenin kÄ±sa bir zaman içinde uygun bir ÅŸekilde çözüleceÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi.

Türkiye-Irak ortak bildirisi

Yüksek Düzeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ± (YDSK) sonucunda ise bir ortak bildiri yayÄ±nlandÄ±.

Ortak bildiride BaÅŸika kampÄ±nÄ±n bir Irak kampÄ± olduÄŸunun altÄ± çizildi. BaÄŸdat Yönetimi ise Türkiye'nin BaÅŸika kampÄ±ndan askerlerini çekmesi talebini yineledi.

Bildirinin bazÄ± maddeleri ÅŸöyle:

Ä°ki taraf, BaÅŸika KampÄ±'nÄ±n bir Irak kampÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

Irak tarafÄ±, BaÅŸika kampÄ± hususundaki tutumunun sabit olduÄŸunu belirterek, Türk tarafÄ±nÄ±n kuvvetlerini çekmeye yönelik süreci baÅŸlatmasÄ± ve bu meselenin sona erdirilmesi gerekliliÄŸini vurguladÄ±.

Türk tarafÄ±, Irak'Ä±n toprak bütünlüÄŸüne ve egemenliÄŸine saygÄ± duyduÄŸunu yineledi.

Ä°ki taraf, topraklarÄ±nda herhangi bir "terör örgütünü" bulundurmayacaklarÄ±nÄ± ve iki ülkenin milli güvenliÄŸini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasÄ±na izin vermeyeceklerini vurguladÄ±.

Ä°ki taraf, UluslararasÄ± Koalisyon'un IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± yürüttüÄŸü mücadelede iÅŸbirliÄŸi içinde hareket edeceklerini belirtti.

Sincar'daki PKK varlÄ±ÄŸÄ±

BasÄ±n toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda PKK'nÄ±n Irak'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunan Sincar'daki varlÄ±ÄŸÄ±na da deÄŸinildi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "PeÅŸmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'Ä±n terör unsurlarÄ±ndan temizlenmesi konusunda gerekli çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak" dedi.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m BaÅŸika krizinin ardÄ±ndan ilk kez Irak'Ä± ziyaret ediyor. BasÄ±n toplantÄ±sÄ±ndan önce iki lider bir görüÅŸme yaptÄ±.

BaÅŸbakan BaÄŸdat'ta Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Fuad Masum ve Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Selim Cuburi'yle de görüÅŸmeler yapacak.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak'Ä±n önde gelen siyasi yetkilileri, kanaat önderleri ve IraklÄ± Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Erbil'e de gidecek

Ä°ki günlük resmi ziyarette Binali YÄ±ldÄ±rm, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin baÅŸkenti Erbil'i de ziyaret edecek.

BaÅŸbakan Erbil'de IKBY BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ve BaÅŸbakanÄ± Neçirvan Barzani ile görüÅŸmeler yapacak.

BaÅŸbakanlÄ±k'tan yapÄ±lan açÄ±klamada görüÅŸmede güvenlik, ekonomi, enerji ve ulaÅŸtÄ±rma alanlarÄ±nda iÅŸbirliÄŸin masada olacaÄŸÄ± belirtildi.

Türkiye'nin Musul yakÄ±nlarÄ±nda bulunan BaÅŸika kampÄ±ndaki askeri varlÄ±ÄŸÄ± ve Musul'un Irak Åžam Ä°slam Devleti'nden (IÅžÄ°D) geri alÄ±nmasÄ±nÄ± amaçlayan operasyon kapsamÄ±nda IÅžÄ°D güçlerini topçu atÄ±ÅŸlarÄ±yla vurmasÄ± Ankara ile BaÄŸdat'Ä± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmiÅŸti.

Irak, Türkiye'nin Musul operasyonuna katÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±karken, Ankara ise hem sahada hem de operasyon sonrasÄ± diplomatik görüÅŸmeler için masada olacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Haydar El Ä°badi, "Türk tarafÄ±ndan pek çok kez Irak'Ä±n iÅŸlerine karÄ±ÅŸmamalarÄ±nÄ± istedik. Türklerin macerasÄ±nÄ±n bölgesel bir savaÅŸa dönüÅŸmesinden korkuyorum" demiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe