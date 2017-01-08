Reina saldÄ±rganÄ±nÄ± yaralÄ±lardan biri tekmelemiÅŸ

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±. Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ± flasbang tÃ¼rÃ¼ bir patlayÄ±cÄ± atmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yere dÃ¼ÅŸÃ¼yor ve elinde patlÄ±yor. YaralÄ±lardan biri ise, terÃ¶risti tekmeliyor.

Reina'daki katliamÄ±n ardÄ±ndan detaylar her geçen gün ortaya çÄ±kmaya devam ediyor. Son olarak teröristin Reina içindeki saldÄ±rÄ± görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±.DEAÅž'lÄ± teröristin saat 01.20'deki saldÄ±rÄ±sÄ±yla birlikte Reina'da eÄŸlenenler panik halinde kaçÄ±ÅŸmaya baÅŸlÄ±yor.Kaçan bazÄ± kiÅŸilerin yere düÅŸenlerin üzerinden geçtiÄŸi, bazÄ±larÄ±nÄ±n da vurulan arkadaÅŸlarÄ±nÄ± sürükleyerek olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

5 DAKÄ°KA TARIYOR

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi eÄŸlence mekânÄ±ndaki dehÅŸet yaklaÅŸÄ±k 5 dakika sürüyor. Korku dolu anlar yaÅŸayan bazÄ± kiÅŸiler bulunduklarÄ± yerde masa ve koltuklarÄ±na altÄ±na saklanmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.BazÄ± kiÅŸilerin de birbirlerine sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, birbirlerini korumaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

6 DAKÄ°KA SONRA ÜSTÜNÜ ÇIKARIYOR

EÄŸlence mekânÄ±nda 39 kiÅŸiyi katleden terörist, saat 01.26'da üzerindeki montunu ve beresini çÄ±karÄ±yor. ArdÄ±ndan da kazaÄŸÄ±nÄ± çÄ±kartan katliamcÄ±nÄ±n üzerinde sadece gömlek ve pantolonu kalÄ±yor. Yerdekilerin yanÄ±ndan geçiyor, bir müddet sonra dönüyor.

TEKME ATIYORLAR

Elinde geçici körlüÄŸe ve iÅŸitme kaybÄ±na yol açan 'flashbang' türü patlayÄ±cÄ± tutan saldÄ±rgan saat 01.27'de yerde saklanmaya çalÄ±ÅŸan bir grubun yanÄ±na yaklaÅŸÄ±yor. Bu sÄ±rada grubun içindeki bir erkek, kendisine yaklaÅŸan ve üzerine eÄŸilen teröriste birkaç tekme atÄ±yor.

ELÄ°NÄ° YARALIYOR

SaldÄ±rgan tekmeyi yiyince geriye doÄŸru savruluyor ve elindeki 'flashbang' patlÄ±yor. Terörist, patlamanÄ±n etkisiyle yerde 10-15 saniye hareketsiz kalÄ±yor. Elinden yaralanan terörist, kendisine gelir gelmez ise birçok kiÅŸiyi katlettiÄŸi kulüpten çÄ±kÄ±yor.