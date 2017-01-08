Orduspor GenÃ§lik Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne bÃ¶yle isyan etti

SÃ¼per Lig'de de bir dÃ¶nem mÃ¼cadele eden Orduspor, 2025 yÄ±lÄ±na kadar tesisler iÃ§in sÃ¶zleÅŸmesi bulunmasÄ±na raÄŸmen, GenÃ§lik Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ "2 ay iÃ§inde tesisi boÅŸaltÄ±n" diye yazÄ± gÃ¶nderdi

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Orduspor, "Harabe halindeki metruk binaya geçmemiz isteniyor. 2025'e kadar sözleÅŸmemiz olmasÄ±na raÄŸmen hukuksuz ÅŸekilde çÄ±karÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yoruz." dedi.Spor Toto 3. Lig takÄ±mlarÄ±ndan Orduspor ekonomik anlamda zor günler geçirirken, Gençlik Spor Ä°l MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan tesisleri bir an önce boÅŸaltÄ±p baÅŸka bir binaya geçmesini istedi.

ORDUSPOR KULÜBÜNDEN RESMÄ° AÇIKLAMA

Orduspor, konuyla ilgili resmi sitesinden açÄ±klama yaparken ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:"1967 yÄ±lÄ±nda kurulan ve yÄ±llar boyu Ordu ÅŸehrinin en büyük markasÄ± olan Orduspor Kulübü, kuruluÅŸunun 50.yÄ±l dönümünde maalesef maddi ve manevi bir çok zorluk içerisinde var olma mücadelesi vermektedir. Orduspor Kulübü olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z onca problemler yetmezmiÅŸ gibi bugün maalesef kötü bir olayla daha karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z.

"2 AY Ä°ÇÄ°NDE BOÅžALTMAMIZ Ä°STENMEKTEDÄ°R"

YarÄ±m asÄ±rlÄ±k Orduspor Kulübü, bugün bulunduÄŸu tesislerden 2025 yÄ±lÄ±na kadar sözleÅŸmesi bulunmasÄ±na raÄŸmen maalesef hukuksuz bir ÅŸekilde çÄ±kartÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Gençlik ve Spor Ä°l MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan kulübümüze gönderilen yazÄ±da tesisleri 2 ay içerisinde boÅŸaltmamÄ±z ve eski kulüp binasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bugün harabe halindeki metruk binaya geçmemiz istenmektedir. 50 yÄ±llÄ±k Orduspor Kulübü'nün bugün mevcut tesislerinden çÄ±kartÄ±larak gönderilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, içinde bÄ±rakÄ±n insanÄ±n yaÅŸamasÄ±nÄ± hiçbir canlÄ±nÄ±n barÄ±namayacaÄŸÄ± metruk binanÄ±n halini sizlerle paylaÅŸÄ±yor, bu vahim tabloyu sizlerinde görmesini istiyoruz."