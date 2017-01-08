15 Temmuz gazisi FETÃ–'den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul'da 15 Temmuz darbe gecesi yaralanan komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±, FETÃ–'den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul'un Tuzla Ä°lçesi'nde 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda askerlerin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸle karnÄ±ndan yaralanan komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± Murat EllibeÅŸ, dün yayÄ±nlanan Kanan Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildi.
BAÅžBAKAN YILDIRIM TAKDÄ°RNAME VERMÄ°ÅžTÄ°
Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Tuzla'da askerlerin piyade tüfeÄŸi ile ateÅŸ açmasÄ± sonucu karnÄ±ndan yaralanan komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± Murat EllibeÅŸ, tedavisinin ardÄ±ndan 18 Temmuz günü memleketi Kocaeli'nin Gölcük Ä°lçesi'ne ambulansla getirilirken, polis araçlarÄ± eskortluk yaptÄ±. Konvoyla getirilen EllibeÅŸ, evinin önünde kurban kesilerek karÅŸÄ±landÄ±. Murat EllibeÅŸ'e BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n takdirname verdiÄŸi bildirildi.
YENÄ° YAYINLANAN KHK Ä°LE BÄ°RLÄ°KTE Ä°HRAÇ EDÄ°LDÄ°
Murat EllibeÅŸ, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan FethullahçÄ± Terör Örgütü soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda bir süre önce açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±. Murat EllibeÅŸ, dün yayÄ±nlanan Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alÄ±ndÄ±.