Reina'nÄ±n noel babasÄ± TerÃ¶rist beni gÃ¶rseydi yaÅŸÄ±yor olmazdÄ±m dedi

Reina'da 9 yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸan ve saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu gece Noel Baba kostÃ¼mÃ¼ giyen SelÃ§uk Åž., aÃ§Ä±klamasÄ±nda terÃ¶risti gÃ¶rmediÄŸini belirtti.

Ä°stanbul Ortaköy'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸinin öldürüldüÄŸü katliamÄ±n ardÄ±ndan mekânda Noel Baba olarak çalÄ±ÅŸan servis elemanÄ±nÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Reina'da 9 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan ve o gece Noel Baba kostümü giyen Selçuk Åž.'(33) ilk kez konuÅŸtu. Her yÄ±l müÅŸterilere ÅŸirinlik olsun diye bu kÄ±yafeti giyip içecek servisi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fotoÄŸraf çektirdiÄŸini söyleyen Selçuk Åž., o geceyi anlattÄ±.

'SAKÄ°N OLUN DÄ°YE Ä°NSANLARA BAÄžIRDIM'

"Saat 01.15 sÄ±ralarÄ±nda 'Tak Tak!' diye silah sesleri geldi. Åžampanya ya da konfeti patlatÄ±lÄ±yor sandÄ±m. Etrafa baktÄ±m, insanlar üzerime doÄŸru koÅŸuyordu. Merdivenlerden yazlÄ±k restoran kÄ±smÄ±na indim. Ä°çeride Hollanda'dan gelen kÄ±z arkadaÅŸÄ±m ve arkadaÅŸlarÄ± vardÄ±. Silah sesleri bir dakikadan fazla sürdü. KÄ±z arkadaÅŸÄ±mÄ± bulmak için yukarÄ± çÄ±ktÄ±m. Onu ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± saklanÄ±rken buldum. Biz kaçarken insanlar da peÅŸimizden gelmeye baÅŸladÄ±. Nereye gideceklerini bilmiyorlardÄ±. Ä°nsanlara 'Sakin olun' diye baÄŸÄ±rdÄ±m. Mutfak kÄ±smÄ±ndaki odaya girip saklandÄ±k. 15-20 kiÅŸiydik. EÅŸi ölen bir LübnanlÄ± kadÄ±n aÄŸlÄ±yordu. KapÄ±nÄ±n önüne gelen yaralÄ± bir kadÄ±nÄ± daha içeri alÄ±p kapÄ±yÄ± kapattÄ±k. Elimize ne geçtiyse kapÄ±nÄ±n önüne yÄ±ÄŸdÄ±k. YaralÄ± bir kadÄ±na tampon yapÄ±p kanÄ±nÄ± durdurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorduk." Odada yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Selçuk Åž., ÅŸöyle devam etti: "Bu arada telefonla arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bizi arÄ±yor, biz de polisi arayÄ±p saklandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeri tarif ediyorduk. Sonra Özel Harekât polisi gelip bizi odadan çÄ±kardÄ±."

'BENÄ° GÖRSEYDÄ° YAÅžIYOR OLMAZDIM'

Reina'da Noel Baba kÄ±yafetli kiÅŸinin sadece kendisi olduÄŸunu söyleyen Selçuk Åž., saldÄ±rganÄ± hiç görmediÄŸini belirtti ve ÅŸöyle konuÅŸtu: "Görseydim zaten ÅŸu an yaÅŸÄ±yor olmazdÄ±m. Noel Baba kÄ±yafetiyle beni görseydi, belki de bütün ÅŸarjörü üzerime boÅŸaltÄ±rdÄ±. Bu kÄ±yafeti her sene ben giyiyorum. MüÅŸterileri memnun etmek için böyle bir ÅŸirinlik yapÄ±yoruz." SaldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda Noel Baba kÄ±yafetli bir kiÅŸiden bahsedildiÄŸini, bunun terörist olduÄŸunun söylendiÄŸini hatÄ±rlatan Selçuk Åž., "BunlarÄ± okuyunca ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Kamera görüntülerinde her ÅŸey var. O gece gidip emniyette ifade verdim. Ä°çeride birden fazla saldÄ±rgan var mÄ±ydÄ±, onu bilmiyorum" diye konuÅŸtu.