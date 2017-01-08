Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 08/01/2017 11:06

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸehit kahraman polisi Fethi Sekin'in annesi iÃ§in yaktÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±t yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±


Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda canÄ± pahasÄ±na Ã§atÄ±ÅŸmaya giren ÅŸehit polis memuru Fethi Sekin'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce kaybettiÄŸi annesi iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±t yÃ¼rekleri burktu.

BasÄ±n Ä°lan Kurumu'nun (BÄ°K) internet sitesinde yayÄ±mlanan ses kaydÄ±nda Fethi Sekin'in, kanserden kaybettiÄŸi annesi için yaktÄ±ÄŸÄ± Kürtçe aÄŸÄ±t yer aldÄ±. Sekin'in ÅŸehit olamadan bir gece önce kuzeni Mustafa Sekin'e ses kaydÄ±nÄ± gönderdiÄŸi belirtildi. Åžehit polis memuru ÅŸehit Fethi Sekin'in annesi için yaktÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±t ise ÅŸöyle:

Sen bu ÅŸehrin en güzelisin,

 

Sen yoksun diye çaresiz kaldÄ±k.

 

Sen bu ÅŸehrin en güzelisin,

 

Sen yoksun diye çaresiz kaldÄ±k.

 

KapÄ±nÄ±n önünde günden güne ölüyorum

 

KapÄ± burada, sen yoksun, gözükmüyorsun

 

Bugün cuma, sen mezardasÄ±n

 

Kalk anne, evimize gidelim

 

Babam evde yalnÄ±z kaldÄ±

 

Anne anne, kurban anne

 

Babam evde yalnÄ±z kaldÄ±

 

Anne anne, kurban anne

 

Rehberimde numaran

 

En üstte yazÄ±lÄ± anne

 

Rehberimde numaran

 

En üstte yazÄ±lÄ± anne

 

Aramaya kÄ±yamÄ±yorum, korkuyorum

 

Sen cevap vermezsin diye

 

Aramaya kÄ±yamÄ±yorum, korkuyorum

 

Senin sesini duyamam diye

 

Dünya malÄ± ne ÅŸirindir

 

Anne anne kurban anne

 

Dedim gelin yapmayÄ±n böyle

 

Ben acÄ±nÄ± taÅŸÄ±yamadÄ±m

 

AcÄ±n kalbimde taÅŸa döndü

 

Ben acÄ±nÄ± taÅŸÄ±yamadÄ±m

 

AcÄ±n kalbimde taÅŸa döndü

 

Anne seni çok özledim

 

Anne anne kurban anne

 

Anne seni çok özledim

 

Anne anne hayran anne."

 

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