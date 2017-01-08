Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸehit kahraman polisi Fethi Sekin'in annesi iÃ§in yaktÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±t yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda canÄ± pahasÄ±na Ã§atÄ±ÅŸmaya giren ÅŸehit polis memuru Fethi Sekin'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce kaybettiÄŸi annesi iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±t yÃ¼rekleri burktu.

BasÄ±n Ä°lan Kurumu'nun (BÄ°K) internet sitesinde yayÄ±mlanan ses kaydÄ±nda Fethi Sekin'in, kanserden kaybettiÄŸi annesi için yaktÄ±ÄŸÄ± Kürtçe aÄŸÄ±t yer aldÄ±. Sekin'in ÅŸehit olamadan bir gece önce kuzeni Mustafa Sekin'e ses kaydÄ±nÄ± gönderdiÄŸi belirtildi. Åžehit polis memuru ÅŸehit Fethi Sekin'in annesi için yaktÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±t ise ÅŸöyle:

Sen bu ÅŸehrin en güzelisin,

Sen yoksun diye çaresiz kaldÄ±k.

Sen bu ÅŸehrin en güzelisin,

Sen yoksun diye çaresiz kaldÄ±k.

KapÄ±nÄ±n önünde günden güne ölüyorum

KapÄ± burada, sen yoksun, gözükmüyorsun

Bugün cuma, sen mezardasÄ±n

Kalk anne, evimize gidelim

Babam evde yalnÄ±z kaldÄ±

Anne anne, kurban anne

Babam evde yalnÄ±z kaldÄ±

Anne anne, kurban anne

Rehberimde numaran

En üstte yazÄ±lÄ± anne

Rehberimde numaran

En üstte yazÄ±lÄ± anne

Aramaya kÄ±yamÄ±yorum, korkuyorum

Sen cevap vermezsin diye

Aramaya kÄ±yamÄ±yorum, korkuyorum

Senin sesini duyamam diye

Dünya malÄ± ne ÅŸirindir

Anne anne kurban anne

Dedim gelin yapmayÄ±n böyle

Ben acÄ±nÄ± taÅŸÄ±yamadÄ±m

AcÄ±n kalbimde taÅŸa döndü

Ben acÄ±nÄ± taÅŸÄ±yamadÄ±m

AcÄ±n kalbimde taÅŸa döndü

Anne seni çok özledim

Anne anne kurban anne

Anne seni çok özledim

Anne anne hayran anne."