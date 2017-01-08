Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸehit kahraman polisi Fethi Sekin'in annesi iÃ§in yaktÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±t yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda canÄ± pahasÄ±na Ã§atÄ±ÅŸmaya giren ÅŸehit polis memuru Fethi Sekin'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce kaybettiÄŸi annesi iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±t yÃ¼rekleri burktu.
BasÄ±n Ä°lan Kurumu'nun (BÄ°K) internet sitesinde yayÄ±mlanan ses kaydÄ±nda Fethi Sekin'in, kanserden kaybettiÄŸi annesi için yaktÄ±ÄŸÄ± Kürtçe aÄŸÄ±t yer aldÄ±. Sekin'in ÅŸehit olamadan bir gece önce kuzeni Mustafa Sekin'e ses kaydÄ±nÄ± gönderdiÄŸi belirtildi. Åžehit polis memuru ÅŸehit Fethi Sekin'in annesi için yaktÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±t ise ÅŸöyle:
Sen bu ÅŸehrin en güzelisin,
Sen yoksun diye çaresiz kaldÄ±k.
Sen bu ÅŸehrin en güzelisin,
Sen yoksun diye çaresiz kaldÄ±k.
KapÄ±nÄ±n önünde günden güne ölüyorum
KapÄ± burada, sen yoksun, gözükmüyorsun
Bugün cuma, sen mezardasÄ±n
Kalk anne, evimize gidelim
Babam evde yalnÄ±z kaldÄ±
Anne anne, kurban anne
Babam evde yalnÄ±z kaldÄ±
Anne anne, kurban anne
Rehberimde numaran
En üstte yazÄ±lÄ± anne
Rehberimde numaran
En üstte yazÄ±lÄ± anne
Aramaya kÄ±yamÄ±yorum, korkuyorum
Sen cevap vermezsin diye
Aramaya kÄ±yamÄ±yorum, korkuyorum
Senin sesini duyamam diye
Dünya malÄ± ne ÅŸirindir
Anne anne kurban anne
Dedim gelin yapmayÄ±n böyle
Ben acÄ±nÄ± taÅŸÄ±yamadÄ±m
AcÄ±n kalbimde taÅŸa döndü
Ben acÄ±nÄ± taÅŸÄ±yamadÄ±m
AcÄ±n kalbimde taÅŸa döndü
Anne seni çok özledim
Anne anne kurban anne
Anne seni çok özledim
Anne anne hayran anne."