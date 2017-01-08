BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Ortak hedefimiz tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n baÅŸ belasÄ± olan bu sapÄ±k Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ortadan kaldÄ±rmak

Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ile bir araya gelen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Erbil'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ile biraraya geldi. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlendi. Burada konuÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ortak hedefimiz bölgenin ve tüm insanlÄ±ÄŸÄ±n baÅŸ belasÄ± olan bu sapÄ±k örgütü ortadan kaldÄ±rmak." dedi. Öte yandan terör örgütlerinin sürekli isim deÄŸiÅŸtirdiÄŸine deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "PKK eÅŸittir PYD eÅŸittir YPG. ArtÄ±k o kadar çok örgüt adlarÄ± çÄ±kartÄ±lÄ±yorlar ki her saldÄ±rÄ±dan sonra yeni bir ad duyuyoruz. BunlarÄ± yediÄŸimizi zannetmesinler." Ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸunlarÄ± söyledi: "15 Temmuz sonrasÄ± ziyaretiniz çok önemliydi. Gazi Meclisi'mizi ziyaret ettiniz ve Türk milletiyle dayanÄ±ÅŸmanÄ±zÄ± gösterdiniz.

"TERÖR SADECE TÜRKÄ°YE'NÄ°N MESELESÄ° DEÄžÄ°L"

GörüÅŸmelerimiz çerçevesi iki baÅŸlÄ±k altÄ±nda toplanabilir.Bunlardan birincisi terörle ortak mücadele. Ä°kincisi ise ekonomik ve yatÄ±rÄ±m konularÄ±. Özellikle terör baÄŸlamÄ±nda ÅŸunlarÄ± ifade etmekte fayda var. Hem DAEÅž hem PKK hem de FETÖ terör örgütü sadece Türkiye'nin meselsi deÄŸil aynÄ± zamanda bu bölgenin de meselesidir.

"ORTAK HEDEFÄ°MÄ°Z BU SAPIK ÖRGÜTÜ ORTADAN KALDIRMAK"

Biz Suriye'de DAEÅž'e karÅŸÄ± FÄ±rat KalkanÄ± operasyonunu sürdürüyoruz. Ortak hedefimiz bölgenin ve tüm insanlÄ±ÄŸÄ±n baÅŸ belasÄ± olan bu sapÄ±k örgütü ortadan kaldÄ±rmak. DAEÅž'e karÅŸÄ± uluslararasÄ± camia daha fazla destek vermelidir.

"ORTAK BÄ°R ÇALIÅžMAYA Ä°HTÄ°YAÇ VAR"

PKK ile hem yurt içinde hemde bu bölgede mücadelemiz sürüyor. PKK'Ä±n Irak'tan ülkemize gerçekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±lar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapÄ±lacak. Bu terör örgütünün batÄ±ya doÄŸru yayÄ±lmasÄ± ve Åžengal bölgesine yuvalanmasÄ± asla kabul edeceÄŸimiz bir ÅŸey deÄŸildir. Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye'nin deÄŸil sizinde güvenlik meselenizdir. Irak merkezi hükümetin de sizinde güvenlik meselenizdir. O yüzden burada ortak bir çalÄ±ÅŸmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupa'lÄ± ve ABD'li dostlarÄ±mÄ±za da anlatÄ±yoruz. DiÄŸer yandan PYD'nin Suriye bölgesinde oldu bittiler yapmasÄ±na asla rÄ±za gösteremeyiz. Orada yaÅŸayan insanlarÄ± yerinden yurdundan ettiler. AdÄ±nÄ± ne kadar deÄŸiÅŸtirirse deÄŸiÅŸtirsin bunlarÄ±n ne yaptÄ±klarÄ±nÄ±z biliyoruz. Bunlar PKK'dan türemiÅŸ isim deÄŸiÅŸtirmiÅŸ terör örgütleri. PKK eÅŸittir PYD eÅŸittir YPG. ArtÄ±k o kadar çok örgüt adlarÄ± çÄ±kartÄ±lÄ±yorlar ki her saldÄ±rÄ±dan sonra yeni bir ad duyuyoruz. BunlarÄ± yediÄŸimizi zannetmesinler. DiÄŸer yandan ekonomik konularda bakanlar çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yaptÄ±lar. Ekonomik konularÄ± görüÅŸmek üzere Ocak ayÄ±nda bir komisyon kurulacak. Erbil'de bir iÅŸ forumu kurulacak.