YarÄ±yÄ±l tatili ne zaman baÅŸlayacak kaÃ§ gÃ¼n tatil olacak

Ã‡ocuklarÄ±n merakla bekledikleri sÃ¶mestr tatilinin baÅŸlama tarihini Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± için 15 tatilin ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± özelikle öÄŸrenciler tarafÄ±ndan dört gözle bekleniyordu. Beklenen haber geldi MEB 15 tatilin bu yÄ±l 20 Ocak'ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ä°kinci dönemin 6 Åžubat'ta baÅŸlayacaÄŸÄ± açÄ±klanÄ±rken tatile çok az bir zaman kalmÄ±ÅŸ olmasÄ± öÄŸrencileri keyiflendirdi. Ä°ÅŸte 15 tatil hakkÄ±ndaki tüm bilgiler...

YARIYIL TATÄ°LÄ° NE ZAMAN BAÅžLIYOR?

2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü baÅŸladÄ± ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. YarÄ±yÄ±l tatili, 23 Ocak 2017-3 Åžubat 2017 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak. Ä°kinci kanaat dönemi ise 6 Åžubat 2017 Pazartesi günü baÅŸlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü baÅŸlayacak.Okul öncesi, ilkokul birinci sÄ±nÄ±f, ortaokul ve imam hatip ortaokullarÄ±nÄ±n 5´inci sÄ±nÄ±flarÄ±ndaki öÄŸrencilerin eÄŸitim ve öÄŸretime hazÄ±rlanmasÄ±, okullarÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk hafta içerisinde dersler ile eÅŸ zamanlÄ± olarak yapÄ±lacak.