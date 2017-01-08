Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 08/01/2017 13:33

YarÄ±yÄ±l tatili ne zaman baÅŸlayacak kaÃ§ gÃ¼n tatil olacak


Ã‡ocuklarÄ±n merakla bekledikleri sÃ¶mestr tatilinin baÅŸlama tarihini Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± için 15 tatilin ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± özelikle öÄŸrenciler tarafÄ±ndan dört gözle bekleniyordu. Beklenen haber geldi MEB 15 tatilin bu yÄ±l 20 Ocak'ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ä°kinci dönemin 6 Åžubat'ta baÅŸlayacaÄŸÄ± açÄ±klanÄ±rken tatile çok az bir zaman kalmÄ±ÅŸ olmasÄ± öÄŸrencileri keyiflendirdi. Ä°ÅŸte 15 tatil hakkÄ±ndaki tüm bilgiler...

YARIYIL TATÄ°LÄ° NE ZAMAN BAÅžLIYOR?

 2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü baÅŸladÄ± ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. YarÄ±yÄ±l tatili, 23 Ocak 2017-3 Åžubat 2017 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak. Ä°kinci kanaat dönemi ise 6 Åžubat 2017 Pazartesi günü baÅŸlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü baÅŸlayacak.Okul öncesi, ilkokul birinci sÄ±nÄ±f, ortaokul ve imam hatip ortaokullarÄ±nÄ±n 5´inci sÄ±nÄ±flarÄ±ndaki öÄŸrencilerin eÄŸitim ve öÄŸretime hazÄ±rlanmasÄ±, okullarÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk hafta içerisinde dersler ile eÅŸ zamanlÄ± olarak yapÄ±lacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Ortak hedefimiz tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n baÅŸ belasÄ± olan bu sapÄ±k Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ortadan kaldÄ±rmak

Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ile bir araya gelen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.


Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸehit kahraman polisi Fethi Sekin'in annesi iÃ§in yaktÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±t yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda canÄ± pahasÄ±na Ã§atÄ±ÅŸmaya giren ÅŸehit polis memuru Fethi Sekin'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce kaybettiÄŸi annesi iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±t yÃ¼rekleri burktu.


Reina'nÄ±n noel babasÄ± TerÃ¶rist beni gÃ¶rseydi yaÅŸÄ±yor olmazdÄ±m dedi

Reina'da 9 yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸan ve saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu gece Noel Baba kostÃ¼mÃ¼ giyen SelÃ§uk Åž., aÃ§Ä±klamasÄ±nda terÃ¶risti gÃ¶rmediÄŸini belirtti.