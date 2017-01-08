Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 08/01/2017 18:06

Ä°ETT ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n engelli yakÄ±nÄ±na karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tepki kabul edilmedi


GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°stanbul'da engellinin otobÃ¼se binmesi iÃ§in ÅŸofÃ¶re rampayÄ± indirmesini isteyen yakÄ±nÄ±na, "Bunu yapmak zorunda deÄŸilim" diyen ÅŸofÃ¶rÃ¼n biletini Ä°ETT kesti.

Ä°stanbul'da tekerlekli sandalyedeki bir vatandaÅŸÄ±n yakÄ±nÄ±yla rampa indirme nedeniyle tartÄ±ÅŸan özel halk otobüsü ÅŸoförü, görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Otobüsten çekildiÄŸi belirtilen görüntülerin sosyal medyada yayÄ±nlanmasÄ± üzerine, Ä°ETT'den konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada "Engelli yolcumuza gerekli hassasiyeti göstermeyen özel halk otobüsü sürücüsü hakkÄ±nda ivedilikle tahkikat iÅŸlemi baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Özel Halk Otobüsleri Yönergesi kapsamÄ±nda gerekli cezai iÅŸlem uygulanarak sürücü görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.

GÖREVDEN UZAKLAÅžTIRILDI

FÄ±ndÄ±klÄ±-KadÄ±köy hattÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir otobüste 5 Ocak'ta yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtilen tartÄ±ÅŸmaya ait görüntülerde, ÅŸoförün tekerlekli sandalyeyle otobüse binmeye çalÄ±ÅŸan engelli yakÄ±nÄ±na rampayÄ± indirme konusunda gösterdiÄŸi tepki ile rampanÄ±n açÄ±lmasÄ± sonrasÄ± tekerlekli sandalyedeki yolcunun otobüse binmesi görülüyor.

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Hayati yazÄ±cÄ± referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte o tarih

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, pazartesi gÃ¼nÃ¼ TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin bu ay iÃ§inde kabul edilmesini beklediklerini sÃ¶yledi.


YarÄ±yÄ±l tatili ne zaman baÅŸlayacak kaÃ§ gÃ¼n tatil olacak

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Ortak hedefimiz tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n baÅŸ belasÄ± olan bu sapÄ±k Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ortadan kaldÄ±rmak

Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ile bir araya gelen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.