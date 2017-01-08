Ä°ETT ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n engelli yakÄ±nÄ±na karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tepki kabul edilmedi

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°stanbul'da engellinin otobÃ¼se binmesi iÃ§in ÅŸofÃ¶re rampayÄ± indirmesini isteyen yakÄ±nÄ±na, "Bunu yapmak zorunda deÄŸilim" diyen ÅŸofÃ¶rÃ¼n biletini Ä°ETT kesti.
Ä°stanbul'da tekerlekli sandalyedeki bir vatandaÅŸÄ±n yakÄ±nÄ±yla rampa indirme nedeniyle tartÄ±ÅŸan özel halk otobüsü ÅŸoförü, görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Otobüsten çekildiÄŸi belirtilen görüntülerin sosyal medyada yayÄ±nlanmasÄ± üzerine, Ä°ETT'den konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada "Engelli yolcumuza gerekli hassasiyeti göstermeyen özel halk otobüsü sürücüsü hakkÄ±nda ivedilikle tahkikat iÅŸlemi baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Özel Halk Otobüsleri Yönergesi kapsamÄ±nda gerekli cezai iÅŸlem uygulanarak sürücü görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.
GÖREVDEN UZAKLAÅžTIRILDI
FÄ±ndÄ±klÄ±-KadÄ±köy hattÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir otobüste 5 Ocak'ta yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtilen tartÄ±ÅŸmaya ait görüntülerde, ÅŸoförün tekerlekli sandalyeyle otobüse binmeye çalÄ±ÅŸan engelli yakÄ±nÄ±na rampayÄ± indirme konusunda gösterdiÄŸi tepki ile rampanÄ±n açÄ±lmasÄ± sonrasÄ± tekerlekli sandalyedeki yolcunun otobüse binmesi görülüyor.