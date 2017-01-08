Hayati yazÄ±cÄ± referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte o tarih

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, pazartesi gÃ¼nÃ¼ TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin bu ay iÃ§inde kabul edilmesini beklediklerini sÃ¶yledi.

Kanal 7 televizyonunda yayÄ±nlanan BaÅŸkent Kulisi adlÄ± programda Mehmet Acet'in gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan YazÄ±cÄ±, referandumun en erken mart sonu ya da nisan ayÄ± içerisinde gerçekleÅŸeceÄŸini dile getirdi.Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi üzerinden yapÄ±lan "diktatörlük" tartÄ±ÅŸmalarÄ±na yönelik YazÄ±cÄ±, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n beÅŸeri iliÅŸkileri, haksÄ±zlÄ±k karÅŸÄ±sÄ±nda dik duruÅŸuyla tebarüz etmiÅŸ kiÅŸiliÄŸini dikkate aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, bu tür yaklaÅŸÄ±mlar Türkiye siyaset kültürüne büyük bir yara. Böyle bir ÅŸeye AK Parti zaten alet, araç olmaz." ifadelerini kullandÄ±.Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin cumhurbaÅŸkanÄ±na Meclis'i feshetme yetkisi veren maddesine getirilen eleÅŸtirilere yönelik YazÄ±cÄ±, "Parlamentoyla, yürütme organÄ± arasÄ±nda bir muhalefet olduÄŸunda sorun nasÄ±l giderilecek, ne yapacaksÄ±nÄ±z. Bu teklife getirilen en önemli denetim, check-balance mekanizmasÄ±, seçimlerdir. Fesih deÄŸil aslÄ±nda seçimlerin yenilenmesine karar veriyor. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n 'seçimleri yeniliyorum' demesi halinde hem parlamento hem cumhurbaÅŸkanÄ± yenilenecek." diye konuÅŸtu.Bu tür durumlarda seçime giden milletin, cumhurbaÅŸkanÄ± haksÄ±zsa ona göre, parlamento haksÄ±zsa ona göre oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan YazÄ±cÄ±, "Gerek cumhurbaÅŸkanÄ± gerek Meclisin seçimleri yenilemesi, sorunu çözmek için milletin hakemliÄŸine baÅŸvurmanÄ±n demokratik mekanizmasÄ±dÄ±r." dedi.Söz konusu teklifin, hem dünyadaki geliÅŸmeler, hem siyasal birikim dikkate alÄ±narak ÅŸekillendirildiÄŸini dile getiren YazÄ±cÄ±, "Dünyadaki her modele bakmÄ±ÅŸÄ±zdÄ±r. Bunun Amerika modeli var, FransÄ±z modeli var. Parlamenter sistem dediÄŸimiz zaman Ä°ngilteresi, AlmanyasÄ± var. Bizim geçmiÅŸ deneyimimiz var. Bizim müktesebatÄ±mÄ±z bir hayli zengin. Bu müktesebatÄ± dikkate alarak böyle bir modeli formüle ettik." ifadelerini kullandÄ±.

"AK PARTÄ°'DE HERKES BU TEKLÄ°FÄ°N ARKASINDA"

YazÄ±cÄ±, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi devreye girdiÄŸinde Türkiye'nin imkanlarÄ±, birikimleri, kazanÄ±mlarÄ± konusunda daha verimli çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Bu model Türkiye'nin siyasette, yönetimde otobanÄ± olacak. HÄ±zlÄ±, tempolu ve güvenli..." diye konuÅŸtu.AK Parti'de bu teklife itiraz eden kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren YazÄ±cÄ±, "Herkes bu teklifin arkasÄ±nda." dediBaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n komisyon görüÅŸmeleri tamamlandÄ±ktan sonra AK Partili milletvekilleri ile gruplar halinde bir araya geldiÄŸini hatÄ±rlatan YazÄ±cÄ±, toplantÄ±larda hiçbir milletvekilinin deÄŸiÅŸiklik teklifine yönelik bir itiraz dile getirmediÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.