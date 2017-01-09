Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/01/2017 08:18

SÃ¶zde DEAÅž her yerde didik didik aranÄ±yor

Muhammed Ali Ä°smail

Azez'de saklandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen sÃ¶zde DEAÅž emiri Muhammed Ali Ä°smail her yerde aranÄ±yor

Suriye'de muhaliflerin denetimindeki bölgelerde yapÄ±lacak eylemleri organize eden sözde DEAÅž emiri Muhammed Ali Ä°smail'in muhaliflerin kontrolündeki Azez'de saklandÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. DeÅŸifre olmamak için sivil kÄ±yafetle saklandÄ±ÄŸÄ±, sahte kimlik kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilen Ä°smail'in Azez'de 3 gün önce bombalÄ± araçlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu adliye bölgesinde görüldüÄŸü bildirildi.

ÖSO güçlerinin operasyonlar düzenlediÄŸi ve ev ev Ä°smail'i yakalamak için çalÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ± öÄŸrenildi. Ä°smail'in saldÄ±rÄ± düzenlemek için muhalif bölgesine sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Muhalifler, üzerinde bomba ve intihar yeleÄŸi bulunduÄŸu ihtimali üzerinde durulan Ä°smail'in sÄ±nÄ±rdan Türkiye tarafÄ±na kaçmamasÄ± için de önlemler aldÄ±.

 

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