SÃ¶zde DEAÅž her yerde didik didik aranÄ±yor

Azez'de saklandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen sÃ¶zde DEAÅž emiri Muhammed Ali Ä°smail her yerde aranÄ±yor

Suriye'de muhaliflerin denetimindeki bölgelerde yapÄ±lacak eylemleri organize eden sözde DEAÅž emiri Muhammed Ali Ä°smail'in muhaliflerin kontrolündeki Azez'de saklandÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. DeÅŸifre olmamak için sivil kÄ±yafetle saklandÄ±ÄŸÄ±, sahte kimlik kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilen Ä°smail'in Azez'de 3 gün önce bombalÄ± araçlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu adliye bölgesinde görüldüÄŸü bildirildi.

ÖSO güçlerinin operasyonlar düzenlediÄŸi ve ev ev Ä°smail'i yakalamak için çalÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ± öÄŸrenildi. Ä°smail'in saldÄ±rÄ± düzenlemek için muhalif bölgesine sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Muhalifler, üzerinde bomba ve intihar yeleÄŸi bulunduÄŸu ihtimali üzerinde durulan Ä°smail'in sÄ±nÄ±rdan Türkiye tarafÄ±na kaçmamasÄ± için de önlemler aldÄ±.