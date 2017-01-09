BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a gece yarÄ±sÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu aratan suikast istihbaratÄ±

DEAÅž'in ikiz araÃ§la suikast dÃ¼zenleyeceÄŸi istihbaratÄ± nedeniyle gece yarÄ±sÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu arayan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, zÄ±rhlÄ± araÃ§ tahsis edeceklerini sÃ¶ylediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Hürriyet gazetesi yazarÄ± Abdulkadir Selvi, 29 AralÄ±k 2016 gecesi saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu arayarak hakkÄ±nda suikast ihbarÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± ve zÄ±rhlÄ± araç tahsis etmek istediÄŸini belirttiÄŸini köÅŸesine taÅŸÄ±dÄ±. Selvi, DEAÅž'in suikast planlarÄ±nÄ±n detaylarÄ± da yazdÄ±. DAEÅž'in ikiz araçlarla konvoylara yönelik suikast çalÄ±ÅŸmasÄ± içinde olduÄŸu, dikkat çekmeden konvoya yanaÅŸabilmek için Türkiye'de makam aracÄ± olarak kullanÄ±lan araçlarÄ±n ikizinin seçildiÄŸi, konvoy hareket halindeyken bomba yüklü ikiz aracÄ±n yaklaÅŸarak makam aracÄ±nÄ±n yanÄ±na gelince kendini patlatacaÄŸÄ± bilgisi ortaya çÄ±ktÄ±.

GECE YARISI SUÄ°KAST Ä°STÄ°HBARATI

Ä°ÅŸte Abdulkadir Selvi'nin suikast idddialarÄ±yla ilgili yazÄ±sÄ±:"CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe günü, "Türkiye'deki OrmancÄ±lÄ±k PolitikalarÄ±nÄ±n Toplumsal YansÄ±malarÄ±" konulu çalÄ±ÅŸtayÄ±na katÄ±lmak üzere Bodrum'daydÄ±. Gece 23 sÄ±ralarÄ±nda telefonu çaldÄ±. Arayan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dÄ±. BaÅŸbakan sabahÄ± bekleyememiÅŸ, Ankara dÄ±ÅŸÄ±nda olan CHP Lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na telefonla ulaÅŸma gereÄŸi duymuÅŸtu.BaÅŸbakan, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na, liderlere yönelik ciddi bir suikast ihbarÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, zÄ±rhlÄ± araç tahsis etmek istediklerini söyledi. Benzer teklifi MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'ye de yapacaÄŸÄ±nÄ±, suikast istihbaratÄ±nÄ±n ciddi olduÄŸunu, zÄ±rhlÄ± aracÄ± kabul edip kullanÄ±rsa memnun kalacaklarÄ±nÄ± söyledi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konvoyu 25 AÄŸustos'ta Artvin'de PKK'nÄ±n roketatarlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸ, CHP Lideri, bu saldÄ±rÄ±dan sonra yapÄ±lan zÄ±rhlÄ± araç teklifini kabul etmemiÅŸti. O nedenle BaÅŸbakan bu kez Ä±srarlÄ±ydÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, BaÅŸbakan'Ä±n, 'zata mahsus' olarak verdiÄŸi bilgilerden ikna oldu, fazla direnmedi, zÄ±rhlÄ± araç teklifini kabul etti. MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli ise kabul etmedi.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na daha önce BaÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli'nin kullandÄ±ÄŸÄ± zÄ±rhlÄ± makam aracÄ± tahsis edildi. Araç CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmiÅŸti. 6 Ocak Cuma günü itibarÄ±yla iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Ä°DDÄ°ALAR CÄ°DDÄ°

Suikast ihbarÄ± ciddi. BaÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, sadece KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Bahçeli'ye yönelik olarak deÄŸil, protokole mensup isimlerin de hedef olduÄŸunu söyledi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bakanlar Kurulu üyeleri ve muhalefet liderleri... Peki BaÅŸbakan'Ä±n sabahÄ± beklemeden gece yarÄ±sÄ± liderleri aramasÄ±nÄ± gerektiren, suikast istihbaratÄ±nda ne yer alÄ±yor? Hangi örgütün suikast yapmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor. Elde edilen suikast ihbarÄ±nda terör örgütünün hangi yöntemi kullanarak suikast planladÄ±ÄŸÄ± görülüyor?

DAEÅž'Ä°N SUÄ°KAST YAPACAÄžI Ä°STÄ°HBARATI ALINIYOR

DAEÅž'in, aralarÄ±nda muhalefet liderlerinin de bulunduÄŸu protokole mensup isimlere suikast yapacaÄŸÄ± istihbaratÄ± alÄ±nÄ±yor. Eylem ÅŸekli, FETÖ'cü polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Rus Büyükelçi Karlov'a yönelik olarak düzenlediÄŸi suikast ÅŸeklinde deÄŸil. AnlaÅŸÄ±lan 'üst akÄ±l' terör örgütleri arasÄ±nda bir görev paylaÅŸÄ±mÄ± yapmÄ±ÅŸ. Devletin içine sÄ±zan, 'uyuyan hücrelere' sahip olduÄŸu için, ÅŸahsa yönelik suikast görevi, FETÖ'ye verilmiÅŸ. Karlov suikastÄ±ndan sonra FETÖ'nün uyuyan hücrelerine yönelik çalÄ±ÅŸmalar derinleÅŸtirildi. Liderlere zÄ±rhlÄ± araç verilmesi ihtiyacÄ±nÄ± doÄŸuran suikast hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ise DAEÅž'i izleyen birimlerin elde ettiÄŸi bir istihbaratla ilgili. Ä°stihbarat birimlerimiz DAEÅž'in Türkiye'deki protokole yönelik olarak bir suikast hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olduÄŸunu tespit ediyor.

Ä°KÄ°Z ARAÇLA SUÄ°KAST

DAEÅž; ikiz araçlarla konvoylara yönelik suikast çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±yor. Dikkat çekmeden konvoya yanaÅŸabilmesi için olsa gerek suikast için Türkiye'de makam aracÄ± olarak kullanÄ±lan araçlarÄ±n ikizi seçiliyor. Konvoy hareket halindeyken bomba yüklü ikiz araç yaklaÅŸÄ±yor, makam aracÄ±nÄ±n yanÄ±na gelince kendini patlatÄ±yor. DehÅŸetli bir plan. Lübnan BaÅŸbakanÄ± Said Hariri'ye yönelik bir suikast düzenlenmiÅŸti. Hariri'nin konvoyu geçerken bomba yüklü bir araç patlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Hariri suikastÄ±ndan kÄ±sa bir süre sonra Beyrut'a gitmiÅŸtim. PatlamanÄ±n etkisiyle yol ortasÄ±nda devasa bir çukur açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

"KOKTEYL SUÄ°KAST Ä°HBARI"

BaÅŸbakan, Bodrum'da gece yarÄ±sÄ± aradÄ±ÄŸÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na, 'kokteyl suikast istihbaratÄ±'ndan söz etmiÅŸ. PKK, Artvin gezisi sÄ±rasÄ±nda KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konvoyuna roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlemiÅŸti. BaÅŸbakan'Ä±n, 'kokteyl suikast istihbaratÄ±"ndan söz etmesi, sadece DAEÅž deÄŸil, PKK tehdidinin de devam ettiÄŸi ÅŸeklinde deÄŸerlendiriliyor.

ABD BÜYÜKELÇÄ°LÄ°ÄžÄ°'NÄ°N NÄ°HAT ERÄ°M PAYLAÅžIMI

Türkiye, kaos ortamÄ±na sürüklenmek istendiÄŸi zaman siyasi suikastlar yapÄ±lÄ±yor. Amerikan BüyükelçiliÄŸi'nin adeta adres gösterircesine paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu eski BaÅŸbakan Nihat Erim gibi. 3 Haziran 1977'de Taksim MeydanÄ±'nda Ecevit'e yönelik suikast yapÄ±lacaÄŸÄ± istihbaratÄ±nÄ± dönemin BaÅŸbakanÄ± Süleyman Demirel iletmiÅŸti. Hürriyet yazarÄ± Fikret Bila, "Rahmetli Bülent Ecevit'e her biri çok ciddi nitelikte 8 suikast giriÅŸiminde bulunulmuÅŸtur" diye yazdÄ±. O gün Türkiye, siyasi suikastlarla kaos ortamÄ±na sürüklenmek isteniyordu. Hesap aynÄ± hesap. Oyun aynÄ± oyun. Türkiye, kontrollü bir kaos ortamÄ±na sürüklenmek isteniyor.