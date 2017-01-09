Kayseri'deki saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶rist bakÄ±n kim Ã§Ä±ktÄ±

Kayseri'de askerlere yÃ¶nelik yapÄ±lan bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristin Merasim Sokak'taki canlÄ± bomba eylemini dÃ¼zenleten saldÄ±rgan olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Adana Emniyeti'nin yakaladÄ±ÄŸÄ± Kenan Çiçek isimli terörist saldÄ±rÄ± emrini PKK'nÄ±n DiyarbakÄ±r sorumlusu Porsipi'den aldÄ±klarÄ±nÄ± itiraf etti.Kayseri'de 17 AralÄ±k 2016'da, Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerlerden 14'ünün ÅŸehit olmasÄ±na 55'inin de yaralanmasÄ±na neden olan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± düzenleyen PKK hücresi Adana'da gerçekleÅŸtirilen operasyonla çözüldü.

YÄ°NE 'PORSÄ°PÄ°'

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü'nün operasyonuyla DiyarbakÄ±r'da gözaltÄ±na alÄ±nan PKK'nÄ±n sözde güney açÄ±lÄ±m sorumlusu Kenan Çiçek ifadesinde herÅŸeyi anlattÄ±. teröristin ifadesi, Kayseri'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n talimatÄ±nÄ±n Merasim Sokak'taki canlÄ± bomba eylemini düzenleyen teröristi Ankara'ya gönderen "Porsipi" kod adlÄ± Ä°shah Özçaktu tarafÄ±ndan verildiÄŸini ortaya çÄ±kardÄ±.

TERÖRÄ°ST Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü'nün yaptÄ±ÄŸÄ± kapsamlÄ± çalÄ±ÅŸma sonrasÄ± DiyarbakÄ±r'da gözaltÄ±na alÄ±nan terör örgütü PKK'nÄ±n güney açÄ±lÄ±m sorumlusu olan Kenan Çiçek ifadesinde, saldÄ±rÄ± talimatÄ±nÄ±n örgütün sözde DiyarbakÄ±r metropol sorumlusu "Porsipi" kod adlÄ± Ä°shah Özçaktu tarafÄ±ndan AralÄ±k 2016 baÅŸÄ±nda verildiÄŸini itiraf etti.

GÜZERGAHI HAZIRLAMIÅž

Bomba temin ederek güzergah hazÄ±rlayan Kenan Çiçek, saldÄ±rÄ±nÄ±n 10 AralÄ±k 2016'da yapÄ±lmasÄ± için talimat aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fakat bomba yüklenecek aracÄ±n çalÄ±namamasÄ± nedeniyle eylemin bir hafta sonraya sarktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Emniyetteki ifadesinde saldÄ±rÄ± planÄ±nÄ±n bütün detaylarÄ±nÄ± anlatan Kenan Çiçek, AralÄ±k 2016 baÅŸÄ±nda talimat geldikten sonra, bölgede oto hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yapan bir ÅŸebeke ile irtibata geçti.

BOMBA ORMANA GÖMÜLMÜÅž

DiyarbakÄ±r'dan da arkadaÅŸÄ± olan ÅŸebeke lideri "FÄ±ro" kod adlÄ± Ferhat Tekiner'e araç bulmasÄ± için talimat veren Çiçek, saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirmesi için teröristi Adana'ya getirdi. DiyarbakÄ±r'da hazÄ±rlanan bombalarÄ± da Adana'ya getiren Çiçek, araç bulunana kadar bombalarÄ± Ä°mamoÄŸlu ilçesindeki ormanlÄ±k bir alana gömdü.

ARAÇ URFA'DAN ÇALINDI

Bu esnada Ä°stanbul baÄŸlantÄ±lÄ± oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k ÅŸebekesi de Ä°stanbul'da hazÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± ikiz plaka ve sahte ruhsata göre araç aramaya baÅŸladÄ±. Adana'da 1 hafta boyunca araç çalmak için keÅŸif yapan Tekiner, mobese ve güvenlik kameralarÄ± yüzünden hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapamayÄ±nca yönünü ÅžanlÄ±urfa'ya çevirdi.