Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/01/2017 10:50

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'dan kÃ¶tÃ¼ haber


TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ameliyata alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Normal odaya alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen aÄŸrÄ±lar geÃ§men Kahraman'Ä±n yoÄŸun bakÄ±m servisine alÄ±narak tedavisine devam edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Ameliyat olmasÄ±na rahmen rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± geçmeyen Ä°smail Kahraman yeniden yoÄŸun bakÄ±m servisine alÄ±ndÄ±.RahatsÄ±zlanan ve verilen ilaçlara raÄŸmen rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± daha da artan TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Güven Hastanesinde ameliyat edilmiÅŸti. Sözcü'den SaygÄ± Öztürk'ün haberine göre, normal odaya alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± geçmeyen Ä°smail Kahraman yeniden yoÄŸun bakÄ±m servisine alÄ±ndÄ±. Türkiye'nin geleceÄŸiyle yakÄ±ndan ilgili olan Anayasa görüÅŸmelerine katÄ±lamayacak olan Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n oy kullanma olanaÄŸÄ± da bulunmuyor.

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Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kaydÄ± olmayan 1 milyon seÃ§men referandumda oy kullanabilecek

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili referandumda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ancak oy kullanamayacak olan 1 milyon seÃ§men iÃ§in yeni KHK ile bu durum ortadan kalktÄ±.


FlaÅŸ Ä°stanbul'da mesai saatleri geriye Ã§ekildi

Ä°stanbul'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle mesai saatleri 15.30'a Ã§ekilmesine sebep oldu.


Ahmet Hakan'dan ÅŸehit Fethi Sekin iÃ§in estetik merkezinin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± o ilana sert tepki

Ä°zmir'de estetik merkezinin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesaj Ahmet Hakan'Ä± Ã§ileden Ã§Ä±karttÄ±. "SaÃ§ ekimi iÃ§in tedavisini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz kahraman ÅŸehidimiz Fethi Sekin iÃ§in Allah'tan rahmet yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±m yapan estetik merkezine Hakan tepki gÃ¶sterdi.