TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'dan kÃ¶tÃ¼ haber

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ameliyata alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Normal odaya alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen aÄŸrÄ±lar geÃ§men Kahraman'Ä±n yoÄŸun bakÄ±m servisine alÄ±narak tedavisine devam edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Ameliyat olmasÄ±na rahmen rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± geçmeyen Ä°smail Kahraman yeniden yoÄŸun bakÄ±m servisine alÄ±ndÄ±.RahatsÄ±zlanan ve verilen ilaçlara raÄŸmen rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± daha da artan TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Güven Hastanesinde ameliyat edilmiÅŸti. Sözcü'den SaygÄ± Öztürk'ün haberine göre, normal odaya alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± geçmeyen Ä°smail Kahraman yeniden yoÄŸun bakÄ±m servisine alÄ±ndÄ±. Türkiye'nin geleceÄŸiyle yakÄ±ndan ilgili olan Anayasa görüÅŸmelerine katÄ±lamayacak olan Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n oy kullanma olanaÄŸÄ± da bulunmuyor.