UMUT ORAN, BAÅžKANLIK TÃœRK TÃ–RESÄ°NÄ° PASPAS ETMEKTÄ°R

TBMMâ€™deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Ã¶ncesinde bu sabah yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapan CHP 24. DÃ¶nem Ä°stanbul Milletvekili Umut Oran, ÅŸunlarÄ± kaydetti. BaÅŸkanlÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ±, AKPâ€™nin her dÃ¶nemde yaptÄ±ÄŸÄ± gibi, hedef ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±larak devam etmektedir. KurulduÄŸu gÃ¼nden beri, liberallerden Ã–calanâ€™a kadar, hemen her grupla yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± yapan AKP, bugÃ¼nlerde de MHP Ã¼zerinden BaÅŸkanlÄ±k hedefine ulaÅŸmak istemektedir.

CHP’li Umut Oran, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görünümlü baÅŸkanlÄ±k sistemi görüÅŸmelerinin TBMM’de baÅŸlamasÄ±ndan önce MHP milletvekillerine son kez çaÄŸrÄ±da bulunarak, “Okullarda ‘Türküm’ diye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± için AndÄ±mÄ±zÄ± kaldÄ±ranlara, Türk Milleti ifadesinin ‘Ä±rkçÄ±lÄ±k’ olduÄŸunu öne sürenlere, tabelalardan T.C. ibaresini kaldÄ±ranlara karÅŸÄ± MHP milletvekilleri tarihi bir cevap vermelidir. BaÅŸkanlÄ±ÄŸa ‘evet’ oyu verenler ‘Türk Töresi’ni de paspas edenler olarak tarihe geçecektir. Ä°nancÄ±m odur ki ‘Türk Milleti’; kendilerine Genel BaÅŸkan diyenlerle deÄŸil ‘doÄŸrudan ve haktan yana’ saf tutanlarla beraber olacak, Atatürk’ün ‘7.000 yÄ±llÄ±k Türk beÅŸiÄŸi’ dediÄŸi Anadolu’nun paramparça edilmesine ve kardeÅŸ kavgalarÄ± içinde yok olmasÄ±na fÄ±rsat vermeyecektir” dedi.

ÖCALAN’LA DA GÖRÜÅžTÜLER

TBMM’deki görüÅŸmelerin öncesinde bu sabah yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan CHP 24. Dönem Ä°stanbul Milletvekili Umut Oran, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

BaÅŸkanlÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ±, AKP’nin her dönemde yaptÄ±ÄŸÄ± gibi, hedef ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±larak devam etmektedir. KurulduÄŸu günden beri, liberallerden Öcalan’a kadar, hemen her grupla “yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±” yapan AKP, bugünlerde de MHP üzerinden BaÅŸkanlÄ±k hedefine ulaÅŸmak istemektedir.

MÄ°LLÄ°YETÇÄ° PARTÄ°NÄ°N TESLÄ°M OLMASI TÜRK TÖRESÄ°NE Ä°HANETTÄ°R

Dün “her türlü milliyetçiliÄŸi ayaklar altÄ±na almakla” övünen bir anlayÄ±ÅŸÄ±n bugün isminin içinde “milliyetçi” ibaresi olan bir partinin Genel BaÅŸkanÄ± vasÄ±tasÄ±yla milleti bölmeye çalÄ±ÅŸmasÄ± ilginç, ama ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k verici deÄŸildir. Zira AKP, budur! AKP; yeterince kullandÄ±ktan sonra bir kenara atmak üzere, herkesle ve her koÅŸulda “pazarlÄ±k” edebilen bir partidir. Büyük OrtadoÄŸu Projesi’nin eÅŸbaÅŸkanÄ± olmak da, Barzani Devleti’nin hamiliÄŸine soyunmak da, komÅŸu devletlerin kan gölüne dönmesine seyirci kalmak da, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’ne operasyon üstüne operasyon yapÄ±lmasÄ±na göz yummak da AKP için normaldir. Ancak AKP’nin ne olduÄŸunu yaÅŸayarak gören bir siyasinin, hem de adÄ±nda “milliyetçi” ibaresi olan bir partinin Genel BaÅŸkanÄ±’nÄ±n AKP’ye teslim olmasÄ±; baÄŸlÄ± olduÄŸunu iddia ettiÄŸi “Türk töresine” de, “akla” da, “Türk milletine” de ihanet etmek demektir ve her durumda ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±dÄ±r.

MHP SEÇÄ°M YAPACAK: MÄ°LLETÄ°N BÄ°RLÄ°ÄžÄ° MÄ° AKP’NÄ°N DÄ°RLÄ°ÄžÄ° MÄ°?

AKP; ulus devleti yok etmeye çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r ve Bahçeli bakmaktadÄ±r.

AKP; devletin itibarÄ±nÄ± zayÄ±flatmaktadÄ±r ve Bahçeli sessizdir.

AKP; BaÅŸkanlÄ±k rejimiyle beraber devletin ruhunu yok etmeye uÄŸraÅŸmaktadÄ±r ve Bahçeli itaatkârdÄ±r.

Gelinen noktada “milletin birliÄŸini” AKP’nin “dirliÄŸi” için feda eden Devlet Bahçeli bir yanda; vatanÄ±n ve milletin bekasÄ± için Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çÄ±kan MHP tabanÄ± ve milletvekilleri diÄŸer yandadÄ±r.

“EVET” OYU TÜRK TÖRESÄ°NÄ° PASPAS EDECEK

Okullarda “Türküm” diye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± için “AndÄ±mÄ±z”Ä± kaldÄ±ranlara, Türk Milleti ifadesinin “Ä±rkçÄ±lÄ±k” olduÄŸunu öne sürenlere, tabelalardan T.C. ibaresini kaldÄ±ranlara karÅŸÄ± MHP milletvekilleri tarihi bir cevap vermelidir. BaÅŸkanlÄ±ÄŸa “evet” oyu verenler “Türk Töresini de paspas edenler olarak tarihe geçecektir.

TÜRK MÄ°LLETÄ°, KARDEÅž KAVGASINA GÖZ YUMMAYACAK

Ä°nancÄ±m odur ki “Türk Milleti”; kendilerine Genel BaÅŸkan diyenlerle deÄŸil “doÄŸrudan ve haktan yana” saf tutanlarla beraber olacak, Atatürk’ün “7.000 yÄ±llÄ±k Türk beÅŸiÄŸi” dediÄŸi Anadolu’nun paramparça edilmesine ve kardeÅŸ kavgalarÄ± içinde yok olmasÄ±na fÄ±rsat vermeyecektir.