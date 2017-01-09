Ahmet Hakan'dan ÅŸehit Fethi Sekin iÃ§in estetik merkezinin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± o ilana sert tepki

Ä°zmir'de estetik merkezinin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesaj Ahmet Hakan'Ä± Ã§ileden Ã§Ä±karttÄ±. "SaÃ§ ekimi iÃ§in tedavisini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz kahraman ÅŸehidimiz Fethi Sekin iÃ§in Allah'tan rahmet yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±m yapan estetik merkezine Hakan tepki gÃ¶sterdi.

Hürriyet yazarÄ± Ahmet Hakan, Ä°zmir Adliyesi önündeki saldÄ±rÄ±yÄ± önlemek isterken yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren polis Fethi Sekin için bir estetik merkezinin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ilana tepki gösterdi.Hakan, bugünkü köÅŸe yazÄ±sÄ±nÄ±n ilgili bölümünde ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Kendi firmasÄ±nÄ±n reklamÄ±nÄ± yapmak için ÅŸehidi ve ÅŸahadeti bile kullanmak… Her defasÄ±nda "Bundan daha dibi yoktur herhalde." diyoruz ve her defasÄ±nda fena halde yanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± görüyoruz. Ama ben yine de soracaÄŸÄ±m: 'Bundan daha dibi var mÄ± acaba?'" Ä°zmir'deki estetik merkezi, polisin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan "Saç ekimi için tedavisini gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz kahraman ÅŸehidimiz Fethi Sekin için Allah'tan rahmet yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ifadeleriyle mesaj yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±.