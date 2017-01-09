Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/01/2017 12:34

Ahmet Hakan'dan ÅŸehit Fethi Sekin iÃ§in estetik merkezinin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± o ilana sert tepki


Ä°zmir'de estetik merkezinin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesaj Ahmet Hakan'Ä± Ã§ileden Ã§Ä±karttÄ±. "SaÃ§ ekimi iÃ§in tedavisini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz kahraman ÅŸehidimiz Fethi Sekin iÃ§in Allah'tan rahmet yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±m yapan estetik merkezine Hakan tepki gÃ¶sterdi.

Hürriyet yazarÄ± Ahmet Hakan, Ä°zmir Adliyesi önündeki saldÄ±rÄ±yÄ± önlemek isterken yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren polis Fethi Sekin için bir estetik merkezinin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ilana tepki gösterdi.Hakan, bugünkü köÅŸe yazÄ±sÄ±nÄ±n ilgili bölümünde ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Kendi firmasÄ±nÄ±n reklamÄ±nÄ± yapmak için ÅŸehidi ve ÅŸahadeti bile kullanmak… Her defasÄ±nda "Bundan daha dibi yoktur herhalde." diyoruz ve her defasÄ±nda fena halde yanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± görüyoruz. Ama ben yine de soracaÄŸÄ±m: 'Bundan daha dibi var mÄ± acaba?'" Ä°zmir'deki estetik merkezi, polisin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan "Saç ekimi için tedavisini gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz kahraman ÅŸehidimiz Fethi Sekin için Allah'tan rahmet yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ifadeleriyle mesaj yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±.

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Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kaydÄ± olmayan 1 milyon seÃ§men referandumda oy kullanabilecek

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili referandumda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ancak oy kullanamayacak olan 1 milyon seÃ§men iÃ§in yeni KHK ile bu durum ortadan kalktÄ±.


FlaÅŸ Ä°stanbul'da mesai saatleri geriye Ã§ekildi

Ä°stanbul'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle mesai saatleri 15.30'a Ã§ekilmesine sebep oldu.


UMUT ORAN, BAÅžKANLIK TÃœRK TÃ–RESÄ°NÄ° PASPAS ETMEKTÄ°R

TBMMâ€™deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Ã¶ncesinde bu sabah yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapan CHP 24. DÃ¶nem Ä°stanbul Milletvekili Umut Oran, ÅŸunlarÄ± kaydetti. BaÅŸkanlÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ±, AKPâ€™nin her dÃ¶nemde yaptÄ±ÄŸÄ± gibi, hedef ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±larak devam etmektedir. KurulduÄŸu gÃ¼nden beri, liberallerden Ã–calanâ€™a kadar, hemen her grupla yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± yapan AKP, bugÃ¼nlerde de MHP Ã¼zerinden BaÅŸkanlÄ±k hedefine ulaÅŸmak istemektedir.