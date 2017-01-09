FlaÅŸ Ä°stanbul'da mesai saatleri geriye Ã§ekildi

Ä°stanbul'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle mesai saatleri 15.30'a Ã§ekilmesine sebep oldu.

Ä°stanbul'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin de, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bugün kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda mesai saatinin 15.30'a çekildiÄŸini duyurdu.

KAR KALINLIÄžI 122 CM

Öte yandan Ä°stanbul'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle vatandaÅŸlar zorluk yaÅŸÄ±yor. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± son ölçümlere göre 122 cm'ye ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda.Ä°BB, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n BoÄŸaz çevresi, Beykoz, SarÄ±yer, Ümraniye, Maslak, KaÄŸÄ±thane, Fatih, BeÅŸiktaÅŸ, KavacÄ±k, ÅžiÅŸli, Eyüp, Arnavutköy, Sultangazi ve Kemerburgaz'da tipi ÅŸeklinde devam ettiÄŸini kaydetti.Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± ile TEM ve D-100'de kÄ±ÅŸ lastiÄŸi veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve aÄŸÄ±r vasÄ±ta itfaiye ile yol bakÄ±m ekipleri tarafÄ±ndan çekildiÄŸini belirten Ä°BB, bu sabah saat 08: 00 itibariyle ölçülen kar kalÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± ise ÅŸöyle açÄ±kladÄ±:

Çatalca-SubaÅŸÄ±: 122 cm,

HadÄ±mköy, YassÄ±ören: 105 cm,

Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy 68 cm,

BaÅŸakÅŸehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.PaÅŸa: 62 cm,

AÄŸva-Teke, Beykoz, SarÄ±yer, Zekeriyaköy: 55 cm,

AlemdaÄŸ, Ömerli, Alibeyköy, KaÄŸÄ±thane, Maslak: 45 cm,

UÄŸur Mumcu, ÇamlÄ±ca, Bahçelievler, K.Çekmece: 35 cm,

Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 30 cm,

AtaÅŸehir, Maltepe, KadÄ±köy, Üsküdar, Åžile, BeÅŸiktaÅŸ, BakÄ±rköy: 20-25 cm,

Pendik, Kartal, Tuzla: 10-15 cm.