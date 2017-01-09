Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/01/2017 12:43

FlaÅŸ Ä°stanbul'da mesai saatleri geriye Ã§ekildi


Ä°stanbul'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle mesai saatleri 15.30'a Ã§ekilmesine sebep oldu.

Ä°stanbul'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin de, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bugün kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda mesai saatinin 15.30'a çekildiÄŸini duyurdu.

KAR KALINLIÄžI 122 CM

Öte yandan Ä°stanbul'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle vatandaÅŸlar zorluk yaÅŸÄ±yor. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± son ölçümlere göre 122 cm'ye ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda.Ä°BB, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n BoÄŸaz çevresi, Beykoz, SarÄ±yer, Ümraniye, Maslak, KaÄŸÄ±thane, Fatih, BeÅŸiktaÅŸ, KavacÄ±k, ÅžiÅŸli, Eyüp, Arnavutköy, Sultangazi ve Kemerburgaz'da tipi ÅŸeklinde devam ettiÄŸini kaydetti.Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± ile TEM ve D-100'de kÄ±ÅŸ lastiÄŸi veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve aÄŸÄ±r vasÄ±ta itfaiye ile yol bakÄ±m ekipleri tarafÄ±ndan çekildiÄŸini belirten Ä°BB, bu sabah saat 08: 00 itibariyle ölçülen kar kalÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± ise ÅŸöyle açÄ±kladÄ±:

Çatalca-SubaÅŸÄ±: 122 cm,

HadÄ±mköy, YassÄ±ören: 105 cm,

Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy 68 cm,

BaÅŸakÅŸehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.PaÅŸa: 62 cm,

AÄŸva-Teke, Beykoz, SarÄ±yer, Zekeriyaköy: 55 cm,

AlemdaÄŸ, Ömerli, Alibeyköy, KaÄŸÄ±thane, Maslak: 45 cm,

UÄŸur Mumcu, ÇamlÄ±ca, Bahçelievler, K.Çekmece: 35 cm,

Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 30 cm,

AtaÅŸehir, Maltepe, KadÄ±köy, Üsküdar, Åžile, BeÅŸiktaÅŸ, BakÄ±rköy: 20-25 cm,

Pendik, Kartal, Tuzla: 10-15 cm.

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Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kaydÄ± olmayan 1 milyon seÃ§men referandumda oy kullanabilecek

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili referandumda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ancak oy kullanamayacak olan 1 milyon seÃ§men iÃ§in yeni KHK ile bu durum ortadan kalktÄ±.


Ahmet Hakan'dan ÅŸehit Fethi Sekin iÃ§in estetik merkezinin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± o ilana sert tepki

Ä°zmir'de estetik merkezinin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesaj Ahmet Hakan'Ä± Ã§ileden Ã§Ä±karttÄ±. "SaÃ§ ekimi iÃ§in tedavisini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz kahraman ÅŸehidimiz Fethi Sekin iÃ§in Allah'tan rahmet yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±m yapan estetik merkezine Hakan tepki gÃ¶sterdi.


UMUT ORAN, BAÅžKANLIK TÃœRK TÃ–RESÄ°NÄ° PASPAS ETMEKTÄ°R

TBMMâ€™deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Ã¶ncesinde bu sabah yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapan CHP 24. DÃ¶nem Ä°stanbul Milletvekili Umut Oran, ÅŸunlarÄ± kaydetti. BaÅŸkanlÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ±, AKPâ€™nin her dÃ¶nemde yaptÄ±ÄŸÄ± gibi, hedef ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±larak devam etmektedir. KurulduÄŸu gÃ¼nden beri, liberallerden Ã–calanâ€™a kadar, hemen her grupla yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± yapan AKP, bugÃ¼nlerde de MHP Ã¼zerinden BaÅŸkanlÄ±k hedefine ulaÅŸmak istemektedir.