Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kaydÄ± olmayan 1 milyon seÃ§men referandumda oy kullanabilecek

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili referandumda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ancak oy kullanamayacak olan 1 milyon seÃ§men iÃ§in yeni KHK ile bu durum ortadan kalktÄ±.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili yapÄ±lacak referandumda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ancak oy kullanamayacak duruma düÅŸen 1 milyon seçmen de oy kullanabilecek.Resmi Gazete'de yayÄ±nlanan 680 sayÄ±lÄ± KHK ile Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fÄ±krasÄ± "YerleÅŸim yeri adresi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olan Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n adres kayÄ±tlarÄ±, yaÅŸadÄ±klarÄ± ülkede kullanÄ±lan adres verilerine veya o ülke ve baÄŸlÄ± olduÄŸu temsilcilik bilgisine göre tutulur." ÅŸeklinde düzenlendi.Seçim Kanunu'nun geçici maddesindeki düzenleme nedeniyle 31 AralÄ±k tarihinden sonra yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan 2.7 milyon seçmenden 1 milyonu oy kullanamayacak duruma düÅŸtü.

1 MÄ°LYON SEÇMEN OY KULLANAMAYACAKTI

Seçim Kanunu'nun geçici maddesinde "31/12/2016 son tarih olmak üzere milletvekili genel seçimi, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi ve halk oylamalarÄ±nda 298 sayÄ±lÄ± 'seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri' hakkÄ±nda kanunun 35. maddesindeki hükümlerle sÄ±nÄ±rlÄ± kalÄ±nmaksÄ±zÄ±n Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ± esas alÄ±narak veya mevcut bilgilerle Yurt DÄ±ÅŸÄ± Seçmen KütüÄŸü oluÅŸturulabilir." düzenlemesi yer alÄ±yordu. Bu düzenleme nedeniyle 31 AralÄ±k 2016'dan önce adres kaydÄ± yaptÄ±rmayan 1 milyon seçmen oy kullanamayacaktÄ±. KHK ile Nüfus Kanunu'nda yapÄ±lan bu deÄŸiÅŸikliÄŸin ardÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ancak oy kullanamayacak duruma düÅŸen 1 milyon seçmenin oy kullanmasÄ±nÄ±n önü açÄ±lmÄ±ÅŸ oldu