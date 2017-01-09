Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/01/2017 12:48

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kaydÄ± olmayan 1 milyon seÃ§men referandumda oy kullanabilecek


Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili referandumda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ancak oy kullanamayacak olan 1 milyon seÃ§men iÃ§in yeni KHK ile bu durum ortadan kalktÄ±.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili yapÄ±lacak referandumda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ancak oy kullanamayacak duruma düÅŸen 1 milyon seçmen de oy kullanabilecek.Resmi Gazete'de yayÄ±nlanan 680 sayÄ±lÄ± KHK ile Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fÄ±krasÄ± "YerleÅŸim yeri adresi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olan Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n adres kayÄ±tlarÄ±, yaÅŸadÄ±klarÄ± ülkede kullanÄ±lan adres verilerine veya o ülke ve baÄŸlÄ± olduÄŸu temsilcilik bilgisine göre tutulur." ÅŸeklinde düzenlendi.Seçim Kanunu'nun geçici maddesindeki düzenleme nedeniyle 31 AralÄ±k tarihinden sonra yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan 2.7 milyon seçmenden 1 milyonu oy kullanamayacak duruma düÅŸtü.

1 MÄ°LYON SEÇMEN OY KULLANAMAYACAKTI

Seçim Kanunu'nun geçici maddesinde "31/12/2016 son tarih olmak üzere milletvekili genel seçimi, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi ve halk oylamalarÄ±nda 298 sayÄ±lÄ± 'seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri' hakkÄ±nda kanunun 35. maddesindeki hükümlerle sÄ±nÄ±rlÄ± kalÄ±nmaksÄ±zÄ±n Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ± esas alÄ±narak veya mevcut bilgilerle Yurt DÄ±ÅŸÄ± Seçmen KütüÄŸü oluÅŸturulabilir." düzenlemesi yer alÄ±yordu. Bu düzenleme nedeniyle 31 AralÄ±k 2016'dan önce adres kaydÄ± yaptÄ±rmayan 1 milyon seçmen oy kullanamayacaktÄ±. KHK ile Nüfus Kanunu'nda yapÄ±lan bu deÄŸiÅŸikliÄŸin ardÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ancak oy kullanamayacak duruma düÅŸen 1 milyon seçmenin oy kullanmasÄ±nÄ±n önü açÄ±lmÄ±ÅŸ oldu

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FlaÅŸ Ä°stanbul'da mesai saatleri geriye Ã§ekildi

Ä°stanbul'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle mesai saatleri 15.30'a Ã§ekilmesine sebep oldu.


Ahmet Hakan'dan ÅŸehit Fethi Sekin iÃ§in estetik merkezinin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± o ilana sert tepki

Ä°zmir'de estetik merkezinin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesaj Ahmet Hakan'Ä± Ã§ileden Ã§Ä±karttÄ±. "SaÃ§ ekimi iÃ§in tedavisini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz kahraman ÅŸehidimiz Fethi Sekin iÃ§in Allah'tan rahmet yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±m yapan estetik merkezine Hakan tepki gÃ¶sterdi.


UMUT ORAN, BAÅžKANLIK TÃœRK TÃ–RESÄ°NÄ° PASPAS ETMEKTÄ°R

TBMMâ€™deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Ã¶ncesinde bu sabah yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapan CHP 24. DÃ¶nem Ä°stanbul Milletvekili Umut Oran, ÅŸunlarÄ± kaydetti. BaÅŸkanlÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ±, AKPâ€™nin her dÃ¶nemde yaptÄ±ÄŸÄ± gibi, hedef ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±larak devam etmektedir. KurulduÄŸu gÃ¼nden beri, liberallerden Ã–calanâ€™a kadar, hemen her grupla yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± yapan AKP, bugÃ¼nlerde de MHP Ã¼zerinden BaÅŸkanlÄ±k hedefine ulaÅŸmak istemektedir.