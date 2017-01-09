23 DEAÅž hedefi vuruldu 48 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda DAEÅž'e ait 23 hedef imha edildi 48 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± devam ediyor.HarekatÄ±n 139. gününde, muhalif unsurlarÄ±n El Bab'Ä± kontrol altÄ±na almaya yönelik düzenlediÄŸi harekat yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸiyle devam etti.

246 DEAÅž hedefine atÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±

Harekatta, tespit edilen 246 DEAÅž hedefine atÄ±ÅŸ yapÄ±larak, terör örgütü mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Türk Hava Kuvvetlerince Bzagah, Suflaniyah, Zammar ve Amiyah'taki 23 DEAÅž terör örgütü hedefine yönelik gerçekleÅŸtirilen hava harekatÄ±nda, 10 savunma mevzisi, üç karargah binasÄ± ve 10 barÄ±nma yeri imha edildi.

48 terörist etkisiz hale getirildi

Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamÄ±nda, toplam 48 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi.

DEAÅž terör örgütünden temizlenen bölgelerde, muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timleri tarafÄ±ndan 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi. Harekat kapsÄ±mÄ±nda bugüne kadar çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 2 bin 820 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 43 mayÄ±n kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

BarÄ±nma yeri ile savunma ve silah mevzileri imha edildi

Harekat kapsamÄ±nda, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava operasyonunda ise DEAÅž terör örgütünün barÄ±nma yeri, savunma ve silah mevzisi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± 15 hedef imha edildi.

Bugün 10.31-10.46 saatleri arasÄ±nda, Bzaghah, Kabbasin ve Suflaniye bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ±yla düzenlenen operasyonda, DEAÅž terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n barÄ±nma yeri, savunma ve silah mevzisi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen 15 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi.

Türk savaÅŸ uçaklarÄ±, görevlerini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ktan sonra emniyetle üslerine döndü.