Ã‡ipli kimlik kartlarÄ±na en yoÄŸun baÅŸvuru yapÄ±lan il bakÄ±n neresiymiÅŸ

Yeni yÄ±ldan itibaren Ã§ipli kimlik kartlarÄ± iÃ§in yurt genelinde 86 bin 894 kiÅŸinin baÅŸvuruda bulunduÄŸu, bu baÅŸvurularÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± en yoÄŸun il ise Ä°stanbul oldu.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ± projesi kapsamÄ±nda, bugüne kadar (Ä°lk baÅŸvurunun KÄ±rÄ±kkale'den alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 14 Mart'tan bu yana) 526 bin 44 kiÅŸi nüfus müdürlüklerine müracaat etti, 214 bin 655 kart vatandaÅŸlara teslim edildi.

526 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° MÜRACAAT ETTÄ°

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'dan edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ± projesi kapsamÄ±nda, bugüne kadar (Ä°lk baÅŸvurunun KÄ±rÄ±kkale'den alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 14 Mart'tan bu yana) 526 bin 44 kiÅŸi nüfus müdürlüklerine müracaat etti, 214 bin 655 kart vatandaÅŸlara teslim edildi.

EN YOÄžUN BAÅžVURUSU Ä°STANBUL'DAN

2 Ocak tarihinden bu yana 86 bin 894 kiÅŸi yeni kimlik kartÄ±nÄ± alabilmek için baÅŸvuruda bulunurken, en yoÄŸun baÅŸvuru 34 bin 607 kiÅŸiyle Ä°stanbul'dan oldu. Ä°stanbul'u 20 bin 962 kiÅŸiyle Ankara izledi. Ä°zmir'den 12 bin 959, Antalya'dan 9 bin 185, Bursa'dan ise 9 bin 181 kiÅŸi yeni kimlik kartlarÄ±nÄ± alabilmek için baÅŸvuruda bulundu.Ä°lk baÅŸvuru 14 Mart'ta KÄ±rÄ±kkale'de baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. 14 Mart'tan bugüne kadar en yoÄŸun baÅŸvuru ise Trabzon'dan oldu.

Mart- Ocak arasÄ± en yoÄŸun baÅŸvurunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk 5 il ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±:

"Trabzon'dan 59 bin 791,

KÄ±rÄ±kkale'den 47 bin 831

Ä°stanbul'dan 39 bin 804,

Erzurum'dan 35 bin 698,

Ankara'dan 34 bin 244 olmak üzere 14 Mart'tan bu yana toplamda 217 bin 368 baÅŸvuru oldu."