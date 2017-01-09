MÄ°T ByLock uygulamasÄ±nÄ±n nasÄ±l iÅŸlediÄŸini anlattÄ±

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda MÄ°T mahkemeye gÃ¶nderdiÄŸi en "bilgi notu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla ByLock'un nasÄ±l iÅŸlediÄŸini ve kimlerin Ã¼ye olabildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

YargÄ±tay konferans salonundaki duruÅŸmada heyete, YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi Üyesi Muhsin Åžentürk baÅŸkanlÄ±k etti.Sincan F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan sanÄ±klar Metin Özçelik ve Mustafa BaÅŸer salona jandarma eÅŸliÄŸinde getirildi.DuruÅŸmada tanÄ±k 32. Asliye Ceza Mahkemesi ZabÄ±t Katibi Ahmet ZararsÄ±z dinlendi.ZabÄ±t katibi ZararsÄ±z, kararÄ±n verildiÄŸi gün, hafta sonu olmasÄ±na raÄŸmen Hakim BaÅŸer tarafÄ±ndan adliyeye çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Kaleme geçmeden doÄŸrudan duruÅŸma salonuna girdik. Karar yazmaya baÅŸladÄ±k. Hakim Bey sürekli telefonla konuÅŸuyordu." dedi.YaptÄ±klarÄ±nÄ±n yasal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±na vardÄ±klarÄ±nÄ± ancak bir ÅŸey yapamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten ZararsÄ±z, sanÄ±k BaÅŸer'in "Orada kalmanÄ±z konusunda tehdit ettim mi? ZorladÄ±m mÄ±? Silah çektim mi? AyrÄ±lmak isteseniz ayrÄ±lamaz mÄ±ydÄ±nÄ±z?" sorusu üzerine, "AyrÄ±lmak istesek hep beraber gidebilirdik ama sonuçta ortam öyle bir haldeydi ki o anki ruh halimizle gidemedik. SonrasÄ±nda daha çok içimiz ürperdi ama müfettiÅŸ 'iÅŸinize devam edin' deyince gitmedik. MüfettiÅŸ gidin deseydi gidecektik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

CEVAPLAR OKUNDU

TanÄ±k ZararsÄ±z'Ä±n dinlenmesinin ardÄ±ndan duruÅŸmaya öÄŸle arasÄ± verildi.AranÄ±n ardÄ±ndan YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi heyetine baÅŸkanlÄ±k eden Üye Muhsin Åžentürk, geçen duruÅŸmada yazÄ±lan müzekkere yazÄ±larÄ±na gelen cevaplarÄ± okudu.

MÄ°T ANLATTI

YargÄ±tay 16. Ceza Dairesinin, BaÅŸer ve Özçelik'in cep telefonunda tespit edilen, terör örgütünün iletiÅŸim için kullandÄ±ÄŸÄ± ByLock uygulamasÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±na iliÅŸkin MÄ°T MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±na gönderdiÄŸi müzekkereye gelen cevap okundu.MÄ°T'ten "bilgi notu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla gelen cevapta, FETÖ/PDY terör örgütünün kullandÄ±ÄŸÄ± ByLock uygulamasÄ±nda, sisteme girilmesinin kural ve yöntemleri anlatÄ±ldÄ±.Bilgi notuna göre, ByLock'un akÄ±llÄ± telefonlara yüklenebilmesi için kullanÄ±cÄ± adÄ±, kodu, parola veya kullanÄ±cÄ±ya özel kriptolu ÅŸifre alÄ±nmasÄ± gerekiyor.Böylelikle akÄ±llÄ± telefonlara güvenli ÅŸekilde kayÄ±t yapÄ±lÄ±yor, bu yapÄ±lÄ±rken kiÅŸiye ait e-posta adresi, isim gibi özel bir bilgi talep edilmiyor.Uygulama yüklenirken, kullanÄ±cÄ± hesabÄ±nÄ± doÄŸrulama bilgisi de istenmiyor, böylelikle sunucularÄ±n ele geçmesi durumunda, kullanÄ±cÄ± kimliÄŸinin tespitini imkansÄ±z kÄ±lacak bir sistem amaçlanÄ±yor.KullanÄ±cÄ± adÄ± veya kodu, yüz yüze görüÅŸme ya da kurye aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kiÅŸilere iletiliyor, kullanÄ±cÄ±lar birbirlerinin kod isimlerini ekleyerek iletiÅŸime geçiyor.MÄ°T'in bilgi notuna göre, bu nedenle uygulama, hücre tipine uygun bir yapÄ±lanma ve güçlü bir kripto ile iletiÅŸim saÄŸlayan bir sistem imkanÄ± sunuyor.

BAÅžER 2 AY, ÖZÇELÄ°K 6 AY KULLANMIÅž

Bilgi notuna göre, Mustafa BaÅŸer'in cep telefonunda ByLock uygulamasÄ±nÄ± ilk kez 19 Eylül 2014'te kullandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. BaÅŸer'in son kullanÄ±m tarihi ise 20 KasÄ±m 2014 olarak tespit edildi. BaÅŸer'in, 2 aylÄ±k sürede 19 farklÄ± gün uygulamayÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Özçelik ise sistemi ilk kez 17 AÄŸustos 2014 tarihinde kullandÄ±, son kullanÄ±m tarihi ise 20 Åžubat 2015 olarak tespit edildi. Özçelik'in 6 aylÄ±k sürede 21 farklÄ± gün ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.MÄ°T'ten gelen bilgi notuna iliÅŸkin diyecekleri sorulan Özçelik ve BaÅŸer, ByLock kullandÄ±klarÄ±nÄ± kabul etmeyerek, bu konuda bilirkiÅŸi incelemesi yaptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.Bilgi notunun hukuki delil sayÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± öne süren sanÄ±klar, tahliyelerini talep etti.SanÄ±klarÄ±n avukatÄ± Hacer YÄ±lmaz da savunma için süre isteyerek, müvekkillerinin tahliyelerine karar verilmesini istedi. Tahliye talepleri reddedilirken, sanÄ±k avukatlarÄ±na savunma için süre verildi.DuruÅŸma 20 Åžubat'a bÄ±rakÄ±ldÄ±.