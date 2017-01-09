Meclis'e yÃ¼rÃ¼mek isteyen CHP'li vekillere polis biber gazÄ±yla mÃ¼dahale etti

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi protesto etmek iÃ§in CHP'li vekiller, STK Ã¼yeleri ve avukatlardan oluÅŸan grup, Meclis'e yÃ¼rÃ¼mek istedi ancak polisin mÃ¼dahalesiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

CHP'li milletvekillerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu, STK üyeleri ve avukatlardan oluÅŸan grup, Meclis Dikmen KapÄ±sÄ± önünde anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin görüÅŸmeleri protesto etmek üzere toplanmak isteyince çevik kuvvet ekipleri, gruba biber gazÄ±yla müdahale etti.Olay sÄ±rasÄ±nda protestocu bir kadÄ±na engel olmaya çalÄ±ÅŸan CHP AltÄ±ndaÄŸ Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Servet Akman böyle görüntülendi.

ANKARA BAROSU ÜYELERÄ°, MECLÄ°S'TEN UZAKLAÅžTIRILDI

Ankara Baro BaÅŸkanÄ± Hakan Canduran ve beraberindekilere polis gaz sÄ±karak uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.

MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ°NE POLÄ°S MÜDAHALE ETTÄ°

CHP'li vekiller Engin Özkoç, Mahmut Tanal, Nefi Kara, Atilla Sertel, Ä°brahim ÖzdiÅŸ, Murat Emir, Eren Erdem, Necati YÄ±lmaz, Nihat YeÅŸil, Veli AÄŸbaba, Sezgin TanrÄ±kulu, Onursal AdÄ±güzel ve Ali Åžeker'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu birçok CHP'li vekil de polis müdahalesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

CHP'LÄ° VEKÄ°LLER YARALANDI

Müdahale sonucu, CHP Ankara milletvekili Necati YÄ±lmaz'Ä±n protez diÅŸinin kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer vekillerin de çeÅŸitli yerlerinden yaralandÄ±klarÄ± öÄŸrenildi. CHP'li YÄ±lmaz, Sözcü'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Polis bütün giriÅŸleri abluka altÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Kademeli barikatlar kurmuÅŸtu. YaklaÅŸÄ±k 50 STK'dan vatandaÅŸlar açÄ±klama için gelmiÅŸti ancak onlarÄ± içeriye almadÄ±lar. Biz de basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapabilsinler diye dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±k. Ancak polis, deÄŸil açÄ±klamaya orada durmalarÄ±na bile izin vermiyordu. Biz yer açmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k o süreçte göÄŸüÅŸ göÄŸüse mücadele oldu polisle" dedi. YÄ±lmaz'Ä±n dÄ±ÅŸÄ±nda CHP'li vekiller; Orhan SarÄ±bal, Ali Åžeker ve Åžener Saruhan'Ä±n da polis müdahalesinde yaralandÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.