TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili son durum

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tekrar yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. TBMM BasÄ±n, YayÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kahraman ile ilgili aÃ§Ä±klama yaparak yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde bakÄ±mÄ±na devam edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

TBMM BasÄ±n, YayÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, ÅŸöyle denildi:"TBMM BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu ile ilgili bazÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar ve haber sitelerinde yer alan asÄ±lsÄ±z haberler nedeniyle açÄ±klama yapma gereÄŸi duyulmuÅŸtur. Güven Hastanesinden konuyla ilgili yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyledir; 'TBMM BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Ä°smail Kahraman'Ä±n geçirmiÅŸ olduÄŸu ameliyatÄ± ile ilgili saÄŸlÄ±k durumu iyi seyretmektedir. Alt solunum yolunda baÅŸlangÄ±ç safhasÄ±nda enfeksiyon tespit edilmiÅŸ olup, yakÄ±ndan izlem amacÄ±yla tedavisine YoÄŸun BakÄ±m Ünitesi'nde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."