Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/01/2017 20:36

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili son durum


TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tekrar yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. TBMM BasÄ±n, YayÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kahraman ile ilgili aÃ§Ä±klama yaparak yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde bakÄ±mÄ±na devam edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

TBMM BasÄ±n, YayÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, ÅŸöyle denildi:"TBMM BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu ile ilgili bazÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar ve haber sitelerinde yer alan asÄ±lsÄ±z haberler nedeniyle açÄ±klama yapma gereÄŸi duyulmuÅŸtur. Güven Hastanesinden konuyla ilgili yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyledir; 'TBMM BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Ä°smail Kahraman'Ä±n geçirmiÅŸ olduÄŸu ameliyatÄ± ile ilgili saÄŸlÄ±k durumu iyi seyretmektedir. Alt solunum yolunda baÅŸlangÄ±ç safhasÄ±nda enfeksiyon tespit edilmiÅŸ olup, yakÄ±ndan izlem amacÄ±yla tedavisine YoÄŸun BakÄ±m Ünitesi'nde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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Meclis'e yÃ¼rÃ¼mek isteyen CHP'li vekillere polis biber gazÄ±yla mÃ¼dahale etti

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi protesto etmek iÃ§in CHP'li vekiller, STK Ã¼yeleri ve avukatlardan oluÅŸan grup, Meclis'e yÃ¼rÃ¼mek istedi ancak polisin mÃ¼dahalesiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.


MÄ°T ByLock uygulamasÄ±nÄ±n nasÄ±l iÅŸlediÄŸini anlattÄ±

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda MÄ°T mahkemeye gÃ¶nderdiÄŸi en "bilgi notu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla ByLock'un nasÄ±l iÅŸlediÄŸini ve kimlerin Ã¼ye olabildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


Ã‡ipli kimlik kartlarÄ±na en yoÄŸun baÅŸvuru yapÄ±lan il bakÄ±n neresiymiÅŸ

Yeni yÄ±ldan itibaren Ã§ipli kimlik kartlarÄ± iÃ§in yurt genelinde 86 bin 894 kiÅŸinin baÅŸvuruda bulunduÄŸu, bu baÅŸvurularÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± en yoÄŸun il ise Ä°stanbul oldu.