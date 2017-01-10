Ä°ki kaptan bir gemiyi batÄ±rÄ±r aÃ§Ä±klamasÄ±yla Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¼ndem yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi Genel Kurulu'nun anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili Ã¶neri paketini ele alacaÄŸÄ± yoÄŸun mesaisi baÅŸladÄ±. Ä°ki kaptan bir gemiyi batÄ±rÄ±r aÃ§Ä±klamasÄ±yla Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmedi

Ä°ki hafta sürmesi beklenen görüÅŸmelerde TBMM Genel Kurulu, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin (AKP) 18 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi önerisi paketini tartÄ±ÅŸacak.

TBMM Genel Kurulu, usul tartÄ±ÅŸmasÄ±yla çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlarken meclisin dÄ±ÅŸÄ±nda ise anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketini protesto etmek için toplananlara yönelik yapÄ±lan müdahale gündeme oturdu.

"Türk tipi baÅŸkanlÄ±k" TBMM Genel Kurulu'nda

GörüÅŸmelerde söz alan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, hem parlamento hem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek "Ä°ki kaptan bir gemiyi batÄ±rÄ±r" benzetmesinde bulundu.

"CHP parlamenter sistemi savunuyor, biz baÅŸkanlÄ±k sistemini. Burada farklÄ± düÅŸünmemiz gayet doÄŸaldÄ±r. Ama kararÄ± verecek olan iÅŸin sahibidir, millettir" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Parlamento millet iradesiyle seçilmiÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± yine millet iradesiyle seçilmiÅŸ. Bu ikili yapÄ± sürdürülebilir deÄŸil" saptamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ise muhalefetin eleÅŸtirileri üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Atatürk yasalarÄ±na dönmek" ifadesini kullandÄ±.