KasÄ±m ayÄ±ndan beri aranan askerlerden acÄ± haber geldi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, 29 KasÄ±m'dan bu yana kendilerinden haber alÄ±namayan askerlerin ÅŸehit olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Harekat kapsamÄ±nda 29 KasÄ±m 2016'da irtibatÄ±n kesildiÄŸi iki askerden biri olan Astsubay KÄ±vanç KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ÅŸehit olduÄŸu haberi Çanakkale'de yaÅŸayan ailesine verildi. KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'nde bulunan babaevine gelen Çanakkale Valisi Orhan TavlÄ±, BoÄŸaz ve Garnizon KomutanÄ± TuÄŸamiral Tayyar Erten ile Ä°l Emniyet Müdürü Celal Sel aileye ÅŸehadet haberini iletti. Bu sÄ±rada fenalaÅŸan baba Ramazan KaÅŸÄ±kçÄ±, saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan hazÄ±r bekletilen ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Åžehit astsubayÄ±n babaevine büyük Türk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±. Kilis'e getirilen Astsubay KÄ±vanç KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cenazesinin Çanakkale'ye gönderileceÄŸi öÄŸrenildi.

ADANA'YA ÅžEHÄ°T ATEÅžÄ° DÜÅžTÜ

KayÄ±p olan diÄŸer asker Muhammet Duran Keskin'in, Seyhan ilçesi YeÅŸiloba Mahallesi 46140 Sokak'ta ikamet eden annesi Elif Keskin'e oÄŸlunun ÅŸehadet haberi, askeri yetkililerce iletildi. AcÄ± haberi alan aile büyük üzüntü yaÅŸadÄ±.

Åžehidin baba ocaÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu sokaÄŸa belediye görevlileri tarafÄ±ndan taziye çadÄ±rÄ± kuruldu. BabasÄ± Åžaban Keskin'i yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±l önce kaybeden ÅŸehidin kendisi gibi astsubay olan eÅŸi Gökçe Keskin'in de Ankara'da görev yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.