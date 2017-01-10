DEAÅž'a ait 367 hedef vuruldu Ã§ok sayÄ±da terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± devam ederken DEAÅž'a ait 367 hedef vuruldu, 19 terÃ¶rist ise Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Suriye'de yürütülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda, terör örgütü DEAÅž'a ait 367 hedef karadan ve havadan ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi, 19 terörist etkisiz hale getirildi.Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) tarafÄ±ndan 140 gündür sürdürülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda, El Bab'Ä±n ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan harekatÄ±n son durumuna iliÅŸkin yapÄ±lan bilgilendirmede ÅŸöyle denildi:

"Hedef tespit vasÄ±talarÄ± ile tespit edilen 340 DEAÅž terör örgütü hedefine ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile atÄ±ÅŸ yapÄ±larak DEAÅž terör örgütü mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ± baskÄ± altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafÄ±ndan, Bab, Bzagah ve Suflaniyah'tabulunan 27 DEAÅž terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatÄ± sonucunda barÄ±nma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ± imha edilmiÅŸtir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamÄ±nda toplam 19 DEAÅž terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸ, 3 havan, 3 silahlÄ± araç ve 1 top monteli araç imha edilmiÅŸtir. DEAÅž terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timlerimiz tarafÄ±ndan 1 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edilmiÅŸ, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu güne kadar çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 2821 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 43 mayÄ±n kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiÅŸtir."