Kahraman ÅŸehit polis iÃ§in skandal paylaÅŸÄ±mda bulunan kliniÄŸe soruÅŸturma

Ä°zmir adliyesi Ã¶nÃ¼nde canÄ± pahasÄ±na terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸan ÅŸehit polis hakkÄ±nda bir kliniÄŸin skandal paylaÅŸÄ±mda bulunmasÄ± Ã¼zerine Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma aÃ§tÄ±. Klinik sahibi kamuoyundan Ã¶zÃ¼r diledi.

Ä°zmir Adliyesi'ne geçen perÅŸembe günü düzenlenen hain saldÄ±rÄ±da PKK'lÄ± 2 teröristle mermisi bitinceye kadar çatÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin ile ilgili bir kliniÄŸin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan ve tepki çeken paylaÅŸÄ±mla ilgili Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü Bediha Salnur, "Bizim konuÅŸurken bile sesimizin titrediÄŸi, gözümün dolduÄŸu bir konuda firmanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±k" dedi. Firma ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla özür diledi.

SKANDAL PAYLAÅžIM

Ä°zmir Adliyesi'ne geçen perÅŸembe PKK'lÄ± teröristler tarafÄ±ndan bombalÄ± araç ve kalaÅŸnikoflu saldÄ±rÄ±da, mübaÅŸir Musa Can ile teröristlerle son mermisi kalÄ±ncaya kadar çatÄ±ÅŸan kahraman polis Fethi Sekin ÅŸehit oldu. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan Ä°zmir'de faaliyet gösteren bir firma, ÅŸehit Sekin'in daha önce kendi kliniklerine geldiÄŸini ve ona saç ekimi yaptÄ±karÄ±nÄ± hatÄ±rlatan bir paylaÅŸÄ±mda bulunmasÄ± sosyal medyada tepki çekti.

ÖZÜR DÄ°LEDÄ°LER

Tepki üzerine firma yetkilileri bir açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, paylaÅŸÄ±mÄ±n anlaÅŸmalÄ± olarak çalÄ±ÅŸÄ±lan reklam ajansÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, paylaÅŸÄ±mÄ±n firmanÄ±n ÅŸehit Sekin'e olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmak olduÄŸu ancak maksadÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle ÅŸehit Fethi Sekin'nin ailesi ve kamuoyundan özür dilendiÄŸi belirtildi.

SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI

Konuyla ilgili bilgi veren Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü Bedia Salnur, firma hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü Salnur, "SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü olarak bu yapÄ±lan paylaÅŸÄ±ma istinaden bir soruÅŸturma baÅŸlattÄ±k. Bizim konuÅŸurken bile sesimizin titrediÄŸi, gözümün dolduÄŸu bir konuda firmanÄ±n ÅŸehidimiz üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla ilgili soruÅŸturma sürüyor. Åžehidimiz böyle bir ÅŸey yaptÄ±rdÄ± veya yaptÄ±rmadÄ± kime ne, belki yakÄ±nÄ± bile hasta mahremiyeti noktasÄ±nda böyle bir ÅŸeyi bilmek istemeyecek. Hassas olunan noktalar bunlar" diye konuÅŸtu.