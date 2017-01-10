Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/01/2017 10:42

Kahraman ÅŸehit polis iÃ§in skandal paylaÅŸÄ±mda bulunan kliniÄŸe soruÅŸturma


Ä°zmir adliyesi Ã¶nÃ¼nde canÄ± pahasÄ±na terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸan ÅŸehit polis hakkÄ±nda bir kliniÄŸin skandal paylaÅŸÄ±mda bulunmasÄ± Ã¼zerine Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma aÃ§tÄ±. Klinik sahibi kamuoyundan Ã¶zÃ¼r diledi.

Ä°zmir Adliyesi'ne geçen perÅŸembe günü düzenlenen hain saldÄ±rÄ±da PKK'lÄ± 2 teröristle mermisi bitinceye kadar çatÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin ile ilgili bir kliniÄŸin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan ve tepki çeken paylaÅŸÄ±mla ilgili Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü Bediha Salnur, "Bizim konuÅŸurken bile sesimizin titrediÄŸi, gözümün dolduÄŸu bir konuda firmanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±k" dedi. Firma ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla özür diledi.

SKANDAL PAYLAÅžIM

Ä°zmir Adliyesi'ne geçen perÅŸembe PKK'lÄ± teröristler tarafÄ±ndan bombalÄ± araç ve kalaÅŸnikoflu saldÄ±rÄ±da, mübaÅŸir Musa Can ile teröristlerle son mermisi kalÄ±ncaya kadar çatÄ±ÅŸan kahraman polis Fethi Sekin ÅŸehit oldu. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan Ä°zmir'de faaliyet gösteren bir firma, ÅŸehit Sekin'in daha önce kendi kliniklerine geldiÄŸini ve ona saç ekimi yaptÄ±karÄ±nÄ± hatÄ±rlatan bir paylaÅŸÄ±mda bulunmasÄ± sosyal medyada tepki çekti.

ÖZÜR DÄ°LEDÄ°LER

Tepki üzerine firma yetkilileri bir açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, paylaÅŸÄ±mÄ±n anlaÅŸmalÄ± olarak çalÄ±ÅŸÄ±lan reklam ajansÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, paylaÅŸÄ±mÄ±n firmanÄ±n ÅŸehit Sekin'e olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmak olduÄŸu ancak maksadÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle ÅŸehit Fethi Sekin'nin ailesi ve kamuoyundan özür dilendiÄŸi belirtildi.

SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI

Konuyla ilgili bilgi veren Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü Bedia Salnur, firma hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü Salnur, "SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü olarak bu yapÄ±lan paylaÅŸÄ±ma istinaden bir soruÅŸturma baÅŸlattÄ±k. Bizim konuÅŸurken bile sesimizin titrediÄŸi, gözümün dolduÄŸu bir konuda firmanÄ±n ÅŸehidimiz üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla ilgili soruÅŸturma sürüyor. Åžehidimiz böyle bir ÅŸey yaptÄ±rdÄ± veya yaptÄ±rmadÄ± kime ne, belki yakÄ±nÄ± bile hasta mahremiyeti noktasÄ±nda böyle bir ÅŸeyi bilmek istemeyecek. Hassas olunan noktalar bunlar" diye konuÅŸtu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

frat kalkanÄ± harekatÄ±

DEAÅž'a ait 367 hedef vuruldu Ã§ok sayÄ±da terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± devam ederken DEAÅž'a ait 367 hedef vuruldu, 19 terÃ¶rist ise Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

askerler

KasÄ±m ayÄ±ndan beri aranan askerlerden acÄ± haber geldi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, 29 KasÄ±m'dan bu yana kendilerinden haber alÄ±namayan askerlerin ÅŸehit olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi


Ä°ki kaptan bir gemiyi batÄ±rÄ±r aÃ§Ä±klamasÄ±yla Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¼ndem yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi Genel Kurulu'nun anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili Ã¶neri paketini ele alacaÄŸÄ± yoÄŸun mesaisi baÅŸladÄ±. Ä°ki kaptan bir gemiyi batÄ±rÄ±r aÃ§Ä±klamasÄ±yla Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmedi