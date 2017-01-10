Sultan AbdÃ¼lmecid Han'Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kuÅŸak torunu son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

HayatÄ±nÄ± kaybeden OsmanlÄ±'nÄ±n son hanedan Ã¼yesi Osman Beyazid OsmanoÄŸlu'na cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

Ä°lk olarak Brooklyn'deki Eyüp Sultan Camisi'ne getirilen OsmanoÄŸlu'nun cenazesi, namazÄ±n ardÄ±ndan Long Island'da bulunan Washington Memorial Park MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda defnedildi. Osman Beyazid OsmanoÄŸlu, 2009 yÄ±lÄ±nÄ±n Eylül ayÄ±nda Ä°stanbul'da vefat eden Osman ErtuÄŸrul Efendi'nin yerine hanedan reisi olmuÅŸtu.

HANEDAN ÜYELERÄ° KATILDI

Camideki cenaze namazÄ±na, 2009 yÄ±lÄ±nÄ±n eylül ayÄ±nda Ä°stanbul'da vefat eden Osman ErtuÄŸrul Efendi'nin eÅŸi Zeynep Osman ile bazÄ± aile üyeleri, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kütüphaneden çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± ve Türk toplumunun üyeleri katÄ±ldÄ±.Zeynep Osman, törende AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Son derece mütevazÄ± ve efendi bir kiÅŸiyi kaybettiÄŸimiz için son derece üzgünüm" deÄŸerlendirmesinde bulundu.EÅŸi Osman ErtuÄŸrul Efendi'nin ölümünün ardÄ±ndan OsmanoÄŸlu'nun aile reisi olduÄŸunu hatÄ±rlatan Zeynep Osman, onun sade bir hayat yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸehzade olduÄŸunu yakÄ±n çevresi dÄ±ÅŸÄ±ndakilerin bilmediÄŸini ifade etti.

"MR. BEY" OLARAK ANILIYORDU...

ArkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda "Mr. Bey" olarak anÄ±lan OsmanoÄŸlu'nun uzun yÄ±llar New York kütüphanesinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, emekliye ayrÄ±ldÄ±ktan sonra da saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozuluncaya kadar kütüphanede gönüllü olarak hizmet verdiÄŸini aktaran Zeynep Osman, ailenin yeni reisinin Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da yaÅŸayan Dündar Efendi olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.OsmanlÄ± hanedan üyelerinden Necla Shawki ise Osman Bayezid OsmanoÄŸlu'nun, annesinin kuzeni olduÄŸunu söyledi. OsmanoÄŸlu'nun tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± "en cömert, dürüst ve nüktedan" kiÅŸilerden biri olduÄŸunu anlatan Shawki, tüm ailesi ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n onu çok özleyeceÄŸini belirtti. Shawki, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"New York'a ne zaman aileden birisi gelse Bayezid Amca beni arar, 'Necla falancayÄ± biliyor musun?' diye sorardÄ±. Ben de her defasÄ±nda 'hayÄ±r' cevabÄ±nÄ± verince, 'O zaman buraya gel ve aileni tanÄ±.' derdi. Bunu unutamam. Bayezid Amca dünyanÄ±n birçok köÅŸesindeki aile üyelerini tanÄ±r, onlarÄ± New York'a geldiklerinde aÄŸÄ±rlardÄ±" diye konuÅŸtu.