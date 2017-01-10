Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/01/2017 14:34

Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

izmir saldÄ±rÄ±

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili devam eden operasyon kapsamÄ±nda 5 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°zmir BayraklÄ± Adliyesi'nde geçen PerÅŸembe günü PKK terör örgütü tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma devam ediyor. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, daha önce 5'i adliye çalÄ±ÅŸanÄ± 18 kiÅŸiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Devam eden soruÅŸturma kapsamÄ±nda 5 ÅŸüpheli daha bu sabah adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerin emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi öÄŸrenildi.

Öte yandan, patlamada öldürülen teröristlerden M.Ç.'nin cesedi, geçen cumartesi ailesine teslim edildi. Teröriste cenaze aracÄ± temin edilmemesi üzerine kömür taÅŸÄ±yan kamyona konan teröristin cesedi, memleketinde topraÄŸa verildi. Adli TÄ±p Kurumu Morgu'nda bulunan diÄŸer teröristin cesedini ise almaya kimsenin gelmediÄŸi öÄŸrenildi.

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