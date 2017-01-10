Gaziantep'teki Ã§atÄ±ÅŸma sonrasÄ± bir terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ikincisi aranÄ±yor

Gaziantep Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda bir terÃ¶ristin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi

Gaziantep Emniyet MüdürlüÄŸü önünde saat 15.23 sÄ±ralarÄ±nda peÅŸ peÅŸe silah sesleri gelince bölgeye takviye ekipler ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Gaziantep'te 2 teröristin Emniyet MüdürlüÄŸü'ne saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu öÄŸrenildi. Teröristlerden biri çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada olay yerinde öldürüldü. Ä°kinci teröristin ise otoparka kaçtÄ±ÄŸÄ±, Özel Harekat Timleri tarafÄ±ndan operasyon düzenlendiÄŸi bildiriliyor.

KAPIDAN Ä°ÇERÄ° GÄ°RMEYE ÇALIÅžTILAR

Hürriyet gazetesinin elde ettiÄŸi bilgilere göre teröristlerin Emniyet MüdürlüÄŸü'nün arka kapÄ±sÄ±nda, park yerinin giriÅŸindeki kapÄ±dan içeriye girmek istediÄŸi belirtildi. KapÄ±daki nöbetçi polis girmelerine engel olunca teröristlerden birinin silahÄ±nÄ± çÄ±karÄ±p ateÅŸ ettiÄŸi öÄŸrenildi. Bu sÄ±rada bir polis ile kapÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±nda bulunan bir çocuk da yaralandÄ±. Silah sesleri üzerine terör ekipleri hemen müdahale etti ve teröristlerden biri öldürüldü.

'Ä°KÄ°NCÄ° TERÖRÄ°ST BÄ°NA VE OTOPARKLARDA ARANIYOR'

Olay tanÄ±k olan DHA Bölge sorumlusu Hasan KÄ±rmÄ±zÄ±taÅŸ, "Emniyet müdürlüÄŸünün hemen yanÄ±nda bizim ofisimiz. Birbiri ardÄ±na silah sesleri duyduk. Emniyet müdürlüÄŸünün önünde çatÄ±ÅŸma olduÄŸunu gördük, iki dakika sürdü bu çatÄ±ÅŸma. Etkisiz hale getirilen teröristi gördük. Yaralanan polise müdahale edildi. Çevrede bulunan siviller polisler tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°kinci terörist bilgisi üzerine, polis ekipleri binalarÄ±n hem içinde hem otoparklarda aramaya baÅŸladÄ±. Åžu anda araÅŸtÄ±rma sürüyor."

GÖRGÜ TANIKLARI NE DEDÄ°?

Görgü tanÄ±klarÄ± bir polisin yaralÄ± olduÄŸunu, yerde yatan bir kiÅŸinin de ölen terörist olduÄŸunun sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°çeriye girmeye çalÄ±ÅŸan bir teröristin öldürüldüÄŸü iddiasÄ± da var.

Kaynak: Hürriyet