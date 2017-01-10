Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/01/2017 16:54

Gaziantep'teki saldÄ±rÄ±da polisin dikkati facianÄ±n bÃ¼yÃ¼mesini engelledi


TerÃ¶ristler Gaziantep'teki Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±lar. Ä°Ã§eriye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan iki terÃ¶ristin birini polis kapÄ±da Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Gaziantep'te teröristler Emniyet MüdürlüÄŸü'ne saldÄ±rdÄ±. Ä°çeri girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen bir terörist içeri giremeden polisin dikkati sayesinde öldürüldü.Gaziantep Emniyet MüdürlüÄŸü önüne saat 15.15 sÄ±ralarÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan olayÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± da yavaÅŸ yavaÅŸ gelmeye baÅŸladÄ±. Bölgeden bildiren muhabirlere göre 2 terörist Emniyet MüdürlüÄŸü'ne doÄŸru yöneldi. Burada polisin dikkati sayesinde teröristlerden biri vuruldu.

DÄ°ÄžER TERÖRÄ°STLER KAÇTI

YaÅŸanan bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan ise diÄŸer terörist polislerle çatÄ±ÅŸarak kaçtÄ±.

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Gaziantep'te polise ikinci saldÄ±rÄ± terÃ¶ristlerden biri yakalandÄ±

Gaziantep'te polis devriye aracÄ±na ateÅŸ aÃ§an 3 terÃ¶ristin olduÄŸu otomobilin takip etmesi sonucu bir terÃ¶rist yakalanÄ±rken ikisinin yakalanmasÄ± iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.


AdÄ±yaman Adliyesi Ã¶nÃ¼ndeki ÅŸÃ¼pheli 4 ÅŸahÄ±s polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AdÄ±yaman'da Adliye Ã¶nÃ¼nde bekleyen 4 ÅŸahÄ±s, polis ekiplerinin dikkatini Ã§ekince, ÅŸahÄ±slar ile kovalamaca baÅŸladÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±slarÄ±n Ã¼zerinden silah ve mermi Ã§Ä±ktÄ±.


Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±ndaki terÃ¶ristin cenazesi ortada kaldÄ±

Ä°zmir adliyesinin Ã¶nÃ¼nde bombalÄ± saldÄ±rÄ± yapan terÃ¶ristlerden birinin cenazesini kimse almaya gelmedi.