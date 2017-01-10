Gaziantep'teki saldÄ±rÄ±da polisin dikkati facianÄ±n bÃ¼yÃ¼mesini engelledi

TerÃ¶ristler Gaziantep'teki Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±lar. Ä°Ã§eriye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan iki terÃ¶ristin birini polis kapÄ±da Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Gaziantep'te teröristler Emniyet MüdürlüÄŸü'ne saldÄ±rdÄ±. Ä°çeri girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen bir terörist içeri giremeden polisin dikkati sayesinde öldürüldü.Gaziantep Emniyet MüdürlüÄŸü önüne saat 15.15 sÄ±ralarÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan olayÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± da yavaÅŸ yavaÅŸ gelmeye baÅŸladÄ±. Bölgeden bildiren muhabirlere göre 2 terörist Emniyet MüdürlüÄŸü'ne doÄŸru yöneldi. Burada polisin dikkati sayesinde teröristlerden biri vuruldu.

DÄ°ÄžER TERÖRÄ°STLER KAÇTI

YaÅŸanan bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan ise diÄŸer terörist polislerle çatÄ±ÅŸarak kaçtÄ±.