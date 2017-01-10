Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/01/2017 16:53

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ Gaziantep olayÄ± Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±ya benziyor


BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, bugÃ¼n Gaziantep'te yaÅŸanan olayÄ±n geÃ§tiÄŸimiz hafta Ä°zmir'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±ya benzediÄŸini belirtti.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Gaziantep'teki olayÄ±n, Ä°zmir'deki olaya benzer olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasÄ±nda hiçbir fark kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± ofisin ÅŸubeleri, aynÄ± merkezin yan kollarÄ± gibi çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° OYLAMASI

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin maddelerine geçilmesinde 338 kabul oyu çÄ±kmasÄ±na iliÅŸkin, "Ä°lk oylamadÄ±r, yeterlidir. Anayasa paketinin TBMM'den kabul edilerek çÄ±kacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. Bundan sonraki oylamada daha fazla oy çÄ±kmasÄ±nÄ± tahmin ediyoruz." dedi.

DÖVÄ°ZDEKÄ° YÜKSELÄ°Åž

Dövizdeki seyrin ekonominin ÅŸartlarÄ±ndan, dengelerinden kaynaklanan bir sonuç olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Belli ki bazÄ± çevrelerin yaptÄ±ÄŸÄ± bir takÄ±m manüpilasyonlarÄ±n sonucudur. BunlarÄ±n durdurulacaÄŸÄ±na, dövizin normal seviyesine geleceÄŸine inanÄ±yorum. EÄŸer ekonominin ÅŸartlarÄ±ndan kaynaklÄ± bir sonuç olsaydÄ± iÅŸimiz zordu. Çok karamsar olmaya gerek yok." dedi.

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Gaziantep'te polise ikinci saldÄ±rÄ± terÃ¶ristlerden biri yakalandÄ±

Gaziantep'te polis devriye aracÄ±na ateÅŸ aÃ§an 3 terÃ¶ristin olduÄŸu otomobilin takip etmesi sonucu bir terÃ¶rist yakalanÄ±rken ikisinin yakalanmasÄ± iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.


AdÄ±yaman Adliyesi Ã¶nÃ¼ndeki ÅŸÃ¼pheli 4 ÅŸahÄ±s polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AdÄ±yaman'da Adliye Ã¶nÃ¼nde bekleyen 4 ÅŸahÄ±s, polis ekiplerinin dikkatini Ã§ekince, ÅŸahÄ±slar ile kovalamaca baÅŸladÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±slarÄ±n Ã¼zerinden silah ve mermi Ã§Ä±ktÄ±.


Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±ndaki terÃ¶ristin cenazesi ortada kaldÄ±

Ä°zmir adliyesinin Ã¶nÃ¼nde bombalÄ± saldÄ±rÄ± yapan terÃ¶ristlerden birinin cenazesini kimse almaya gelmedi.