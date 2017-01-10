AKP'li vekil Åžamil Tayyar Gaziantep'te Amerikan gizli servisi Ã¶zel olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Gaziantep Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde bugÃ¼n yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AK Parti Gaziantep milletvekilleri Åžamil Tayyar saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu.

Gaziantep Emniyet MüdürlüÄŸü'ne bugün 15.15 sÄ±ralarÄ±nda 2 terörist, canlÄ± bomba eylemi düzenlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Eylemi fark eden polislerle teröristler arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmada bir terörist öldürüldü, 1 polis hafif yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kaçan bir terörist ise yakalandÄ±. ÇatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan AK Parti Gaziantep milletvekilleri Åžamil Tayyar ve Ahmet Uzar'dan saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±.

"BÖLGENÄ°N EN FAZLA RÄ°SK TAÅžIYAN ÅžEHÄ°RLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°SÄ°"

Åžamil Tayyar saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi:Bomba yüklü bir araç ÅŸüphesiyle operasyonlar sürüyor. Gaziantep bölgenin en fazla risk taÅŸÄ±yan ÅŸehirlerinden birisi. Ama buna raÄŸmen ben emniyetin burada insan üstü bir mücadele verdiÄŸini düÅŸünüyorum. Gaziantep, FÄ±rat KalkanÄ± operasyonunun yürütüldüÄŸü bir yer.

"AMERÄ°KAN GÄ°ZLÄ° SERVÄ°SÄ° ÖZEL OLARAK ÇALIÅžIYOR"

Düne kadar DEAÅž'a komÅŸuluk yapan bir ÅŸehirdi. DEAÅž teröristlerini Türkiye'ye sokabiliyordu. Ä°stihbarat örgütlerinin cirit attÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸehirden bahsediyoruz. Bu kadar karanlÄ±k kirli elin olduÄŸu ÅŸehirde verilen mücadelenin insan üstü olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Bunun ismini ben ifade etmek istiyorum. Amerikan gizli servisinin de özel olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirlerden birisidir Gaziantep.

"KUÅžATMA KARÅžISINDA HALK KENARA ÇEKÄ°LMÄ°YOR"

Bunca terör teÅŸebbüsüne raÄŸmen Gaziantep halkÄ±nÄ±n da bu kuÅŸatma karÅŸÄ±sÄ±nda kenara çekilmediÄŸini ve gündelik hayata devam ettiÄŸini görüyoruz. Bir tarafta güvenlik kuvvetleri, diÄŸer taraftan da destek veren bir halk var. Emniyetin bir ana caddeye, bir de arka bölümü var. Åžimdi o bölüm uzun süre araç trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±. Beton bariyerler, kamera sistemiyle yakÄ±n takip. Ve oraya trafiÄŸi saÄŸlayan her temel noktada da özel birimler var. Bu kÄ±sa vadede alÄ±nan tedbirler.

EMNÄ°YET MÜDÜRLÜÄžÜ DAHA KORUNAKLI BÄ°R YERE TAÅžINACAK

AsÄ±l tedbir, emniyet müdürlüÄŸünün ayrÄ± bir yere taÅŸÄ±nmasÄ±dÄ±r. Yer tahsisi yapÄ±ldÄ±, daha korunaklÄ± bir merkez olacak. Ama bu zaman alacak bir iÅŸlem. KalabalÄ±ÄŸÄ±n yoÄŸun olduÄŸu bir yerde emniyet binasÄ±nÄ±n ciddi risk altÄ±nda olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Dört tarafÄ± ada olan bir yer. DolayÄ±sÄ±yla teröristlerin kalabalÄ±klarÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸarak kolayca eylem planlayabileceÄŸi bir alan. Yüzlerce insanÄ±n geçtiÄŸi bir güzergahtan bahsediyoruz.

"BÄ°Z GAZÄ°ANTEP TEÅžKÄ°LATIMIZLA ÖVÜNÜYORUZ"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzar ise saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin ÅŸu yorumda bulundu:

Gaziantep'e geçmiÅŸ olsun, ülkemize geçmiÅŸ olsun. Gerçekten bu tür hain hadiseler bizleri, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± üzüyor. Biz Meclis çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan beri Ankara'dayÄ±z. Ä°ki teröristten bahsediliyor, birisi öldürüldü. Bir polisimiz yaralÄ± ÅŸekilde hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Biz Gaziantep emniyet teÅŸkilatÄ±mÄ±zla övünüyoruz.

"ÇOK SAYIDA HADÄ°SEYÄ°, SALDIRIYA DÖNMEDEN BERTARAF ETTÄ°K"

SÄ±nÄ±ra yakÄ±n bir il olmamÄ±zdan dolayÄ± da çeÅŸitli yasa dÄ±ÅŸÄ± geçiÅŸlerin, bazÄ± üstlenmelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸehir durumundayÄ±z. Ama Gaziantep emniyetimiz, bir çok hadiseyi hadise meydana gelmeden çözen bir geliÅŸim gösterdi. Çok hadiseyi kaynaÄŸÄ±nda, doÄŸru istihbaratlarla menfur bir saldÄ±rÄ±ya dönmeden bertaraf ettik. Biz polisimize güveniyoruz, emniyetimize güveniyoruz. Tekrar ÅŸehrimize geçmiÅŸ olsun diyorum.