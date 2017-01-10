Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/01/2017 17:27

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±ndaki terÃ¶ristin cenazesi ortada kaldÄ±


Ä°zmir adliyesinin Ã¶nÃ¼nde bombalÄ± saldÄ±rÄ± yapan terÃ¶ristlerden birinin cenazesini kimse almaya gelmedi.

Ä°zmir BayraklÄ± Adliyesi'nde geçen PerÅŸembe günü PKK terör örgütü tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma devam ediyor. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, daha önce 5'i adliye çalÄ±ÅŸanÄ± 18 kiÅŸiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.Ä°zmir Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, 5 Ocak PerÅŸembe günü Ä°zmir Adliyesi önündeki saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin bu sabah eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi.Operasyonda 5 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli sayÄ±sÄ± ise 23'e çÄ±ktÄ±.

2 TERÖRÄ°ST ÖLDÜRÜLDÜ

Ä°zmir Adliyesi C kapÄ±sÄ± önündeki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalÄ±ÅŸanÄ± Musa Can ÅŸehit olmuÅŸ, terör örgütü PKK mensubu 2 terörist ölü ele geçirilmiÅŸti.

CENAZEYÄ° KÄ°MSE ALMADI

Öte yandan, patlamada öldürülen teröristlerden M.Ç.'nin cesedi, geçen cumartesi ailesine teslim edildi. Teröriste cenaze aracÄ± temin edilmemesi üzerine kömür taÅŸÄ±yan kamyona konan teröristin cesedi, memleketinde topraÄŸa verildi. Adli TÄ±p Kurumu Morgu'nda bulunan diÄŸer teröristin cesedini ise almaya kimsenin gelmediÄŸi öÄŸrenildi.

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