Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/01/2017 18:14

AdÄ±yaman Adliyesi Ã¶nÃ¼ndeki ÅŸÃ¼pheli 4 ÅŸahÄ±s polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


AdÄ±yaman'da Adliye Ã¶nÃ¼nde bekleyen 4 ÅŸahÄ±s, polis ekiplerinin dikkatini Ã§ekince, ÅŸahÄ±slar ile kovalamaca baÅŸladÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±slarÄ±n Ã¼zerinden silah ve mermi Ã§Ä±ktÄ±.

AdÄ±yaman Adliyesi önünde bekleyen 4 kiÅŸinin durumundan ÅŸüphelenen polis ekipleri harekete geçti.YanlarÄ±na polislerin geldiÄŸini gören ÅŸahÄ±slar kaçmaya baÅŸladÄ±. Olay yerine çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Kaçan 4 ÅŸahÄ±s yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±slarÄ±n birinin üzerinde bir adet tabanca, tabancaya ait iki adet ÅŸarjör ile 21 adet mermi ele geçirildi. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±slarÄ±n adliyede görülen bir davaya katÄ±lan ÅŸahÄ±slarÄ±n yakÄ±nlarÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi. 4 ÅŸahÄ±s daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruÅŸturma sürdürülüyor.

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