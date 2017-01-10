Gaziantep'te polise ikinci saldÄ±rÄ± terÃ¶ristlerden biri yakalandÄ±

Gaziantep'te polis devriye aracÄ±na ateÅŸ aÃ§an 3 terÃ¶ristin olduÄŸu otomobilin takip etmesi sonucu bir terÃ¶rist yakalanÄ±rken ikisinin yakalanmasÄ± iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Gaziantep'te, devriye görevini yapan polis aracÄ±na içinde 3 kiÅŸinin bulunduÄŸu otomobilden ateÅŸ açÄ±ldÄ±. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan kaçan teröristlerden 1'i yakalanÄ±rken, kaçan 2 teröristin yakalanmasÄ± için bölgede geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DEVRÄ°YE GÖREVÄ° YAPAN POLÄ°SE SALDIRI

Bugün Emniyet MüdürlüÄŸü'ne teröris saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Gaziantep'te ikinci bir saldÄ±rÄ± olayÄ± da saat 19.30'da devriye görevini sürdüren polis aracÄ±na gerçekleÅŸtirildi.KavaklÄ±k Mahallesi'nde devriye gezen polis aracÄ±na yanÄ±ndan geçen bir otomobilden silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. AçÄ±lan ilk ateÅŸe polislerde anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verdi. KÄ±sü süre yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rganlarÄ±n bulunduÄŸÄ± otomobil ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

TAKÄ°P SONUCU 1 TERÖRÄ°ST YAKALANDI

Polis ekiplerinin peÅŸine düÅŸtüÄŸü otomobil fazla uzaklaÅŸamadan KavaklÄ±k Mahallesi'nde ara sokakta durduruldu. Yaya kaçmaya çalÄ±ÅŸanlan saldÄ±rganlardan 1'i yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Kaçan 2 teröristin yakalanmasÄ± için bölgeye sevk edilen çok sayÄ±da polis etkibi ile geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.