DAEÅž'e ait barÄ±nma ve savunma hedefleri imha edildi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TSK'ya ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e ait hedefleri imha etti

Suriye'nin kuzeyinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerinde DEAÅž terör örgütüne ait 3 barÄ±nma yeri ile savunma ve silah mevzisi olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 9 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi.

TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmede, Harekat kapsamÄ±nda 10.02-10.30 saatleri arasÄ±nda Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerine Türk Hava KuvvetleriÌ‡ne aiÌ‡t savaÅŸ uçaklarÄ±yla hava harekatÄ± düzenlendiÄŸi bildirildi.

Bilgilendirmede, hava harekatÄ±nda, terör örgütü DEAÅž mensuplarÄ±na ait 3'ü barÄ±nma yeri, 9'u savunma ve silah mevzisi olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 12 hedefin ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Daha önceden barÄ±nma yerinde olduÄŸu tespit edilen teröristlerden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kabilen olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilen bilgilendirmede, görevlerini baÅŸarÄ±yla icra eden savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n emniyetle üslerine döndüÄŸü aktarÄ±ldÄ±.