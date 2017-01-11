Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 11/01/2017 10:09

Gaziantep saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin babasÄ±ndan ÅŸok itiraf


Gaziantep'te Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne girmek isterken Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶rist MÃ¼slÃ¼m Kasar'Ä±n babasÄ± oÄŸlunun pskilojik tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve oÄŸlunun terÃ¶rist olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Gaziantep'te elinde silahla emniyete girmek isterken öldürülen terörist Müslüm Kasar'Ä±n cenazesi, otopsi iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ailesine teslim edilecek. Cenazeyi teslim almak için Adli TÄ±p Kurumu'na gelen baba Musa Kasar, psikolojik tedavi gördüÄŸünü söylediÄŸi oÄŸlunun terörist olduÄŸuna inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"PSÄ°KOLOJÄ°K SORUNLARI VARDI, NEDEN YAPTI ANLAMIYORUM"

Emniyete saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde öldürülen Müslüm Kasar'Ä±n (21) cenazesi olayÄ±n ardÄ±ndan otopsi iÅŸlemleri için Gaziantep Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Otopsi iÅŸlemleri süren ÅŸahsÄ±n cenazesi, iÅŸlemlerin ardÄ±ndan ailesine teslim edilecek. ÅžahsÄ±n cenazesini almaya Adli TÄ±p Kurumu'na gelen baba Musa Kasar, "OÄŸlumun psikolojik sorunlarÄ± vardÄ±. Gaziantep'te de farklÄ± illerde de tedavi görmüÅŸtü. Ben oÄŸlumun terör örgütleri ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. Böyle bir ÅŸeyi neden yaptÄ± anlamÄ±yorum" diye konuÅŸtu. Öte yandan, ÅŸahsÄ±n 10 kardeÅŸinin bulunduÄŸu ve 5 yÄ±llÄ±k evli olduÄŸu öÄŸrenildi.

ANNESÄ° VE EÅžÄ° AÄžLADI

Müslüm Kasar'Ä±n babasÄ± Musa ile birlikte Adli TÄ±p Kurumu'na gelen anne Leyla ve eÅŸi Zeynep de gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. Öte yandan, olayÄ±n terör baÄŸlantÄ±sÄ± ile ilgili soruÅŸturmasÄ± sürüyor.

 

 

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