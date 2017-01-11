El Bab operasyonuna katÄ±lan asker yÃ¼zlerce askerin hayatÄ±nÄ± kurtaran kahramanÄ± anlattÄ±

TSK'nÄ±n FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi El Bab operasyonuna katÄ±lan bir asker, 20 AralÄ±k 2016 DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼zlerce askeri kurtaran Ferhat Uzman'Ä±n hikayesini paylaÅŸtÄ±.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n en önemli noktalarÄ±ndan biri olan El Bab'da operasyonlar sürerken harekata katÄ±lan askerler Habetürk Gazetesi'nden Abdullah AÄŸar'a çok çarpÄ±cÄ± açÄ±klamalar yaptÄ±."20 AralÄ±k'Ä± 21 AralÄ±k'a (2016) baÄŸlayan gecenin baÅŸÄ±ndayÄ±z. Biz 4. Komando Taburu'yuz ve kendi jargonumuzla, 'Büyük maç çÄ±kacak' biliyoruz. YanÄ±mÄ±za sadece savaÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± alacaÄŸÄ±z. Kumanyalar ve soÄŸuktan bizi koruyan giysilerimiz dÄ±ÅŸÄ±nda silah ve mühimmatÄ±mÄ±z ortalama 30'ar kilo... AÄŸÄ±r silah, makineli tüfek, roket, komando havanÄ± taÅŸÄ±yan personelin silah ve mühimmat yükü ise çok daha fazla. Bu aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zla düÅŸmanÄ±n kalbine sÄ±zÄ±p onlara büyük bir darbe vuracaÄŸÄ±z. Son dem hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamlÄ±yoruz.KonuÅŸmuyoruz. Sevdiklerimize vedalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, helalleÅŸtiÄŸimizi söylemeden helalleÅŸmiÅŸiz. En ince detayÄ±na kadar planlamamÄ±zÄ± yapmÄ±ÅŸÄ±z. Ama plan mükemmel olsa da, sahada mutlaka beklenmedik durumlarla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z kesin. Orada aklÄ±mÄ±z, muhakememiz ve fedakârlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z devreye girer sorunu çözmeye çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±z.Bütün komando kollarÄ± artÄ±k hazÄ±r. Mermiler namlulara sürülmüÅŸ. Kol komutanlarÄ± son cümlelerini kuruyor. Bu bir dua aslÄ±nda: "AlnÄ±nÄ±z açÄ±k, bileÄŸiniz güçlü, kÄ±lÄ±cÄ±nÄ±z keskin olsun arkadaÅŸlar. Allah bizleri korusun ve muzaffer eylesin." Kimi "Amin" dedi, kimi "SaÄŸol komutanÄ±m."

AKÄ°L DAÄžI'NA SIZMA

Ve son cümle... "Üzerimde hakkÄ±nÄ±z varsa hakkÄ±m hepinize helal! Sizler de helal edin." Her deyiÅŸ farklÄ± farklÄ±, ama ruhu aynÄ±. "Helal olsun komutanÄ±m." Ve böyle baÅŸladÄ± sÄ±zma. Her biri gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±nda birer birer kaybolmaya, gecenin ve arazinin karanlÄ±ÄŸÄ±na karÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±lar.AkÅŸamÄ±n yedisinde baÅŸlayan bu sÄ±zma gece yarÄ±sÄ± sonrasÄ±na kadar devam edecek. Akil DaÄŸÄ± denilen yer, Bab meskûnunun en hâkim bölgesi. Üstünde pek çok evle birlikte koca bir hastane var. Bab'Ä±n en büyük hastanesi. Åžimdi ise bu bina terör örgütünün Bab'daki en önemli kalesi. AÄŸzÄ±na kadar silah, mühimmat ve terörist dolu. EtrafÄ±nda engel mayÄ±n tuzak ve patlayÄ±cÄ±lar.Onlara beklemedikleri zamanda beklemedikleri ÅŸekilde çarpmak, baskÄ±n yapmak zorundayÄ±z. Yapamazsak baskÄ±n yapan deÄŸil, baskÄ±n veren olacaÄŸÄ±z. SÄ±zma Akil DaÄŸÄ±'nÄ±n eteklerine gelinceye kadar istediÄŸimiz gibi devam etti. SÄ±ra hücum sÄ±zmasÄ± ve hedefe girmek artÄ±k. BurasÄ± zaferi kazanacaÄŸÄ±mÄ±z ya da hüsranÄ± yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z yer.

TERÖRÄ°STLE DÄ°P DÄ°BE

Akil DaÄŸÄ±'nÄ±n zirvesine yakÄ±n yerde tutunmaya baÅŸladÄ±k. DEAÅž'la dip dibeyiz artÄ±k. Gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±ndaki hareketlerini, gölgelerini görüyor, seslerini iÅŸitiyoruz. Buz gibi bir heyecan içindeyiz. Tam bu anda baÅŸladÄ± her ÅŸey! PatladÄ± ilk mermi! Ve karÄ±ÅŸtÄ± Akil DaÄŸÄ±. ÅžaÅŸkÄ±nlÄ±kla, korkuyla, öfkeyle nefretle ateÅŸ ediyorlardÄ± her bir yana. KÄ±pkÄ±zÄ±l oldu tepe. Patlamalar, el bombalarÄ±, izli mermiler...SaplayÄ±cÄ± ateÅŸler, uçuÅŸup gidenler. KÄ±sa bir zamana yayÄ±lan uzun bir sessizlik yaÅŸadÄ±k. Tek tük silah sesleri duyuluyordu. Hiçbir ÅŸeyin netleÅŸmediÄŸi bu anlarda durumu tamamÄ±yla kontrol altÄ±na almak, yayÄ±lmak, mevzilenmek, yaralÄ±larÄ±mÄ±zÄ± tahliye etmek istiyorduk.

ÇATIÅžMALARDA 4 ÅžEHÄ°T

Binlerce mermiyi boca ediyorlardÄ± üzerimize... Sadece piyade tüfeÄŸi, makineli tüfek, roket filan deÄŸil... Havanlar, katyuÅŸalar, doçka ve zÄ±rhlÄ± araçlardan atÄ±lan top mermileri. Alev topuna döndü tuttuÄŸumuz Akil DaÄŸÄ±. Önceki ateÅŸ ve alev topu bize aitti, ÅŸimdi ki onlara... Her yerden geliyorlardÄ±. Tünellerden, evlerden çÄ±kÄ±yor, yollardan araziden her yerden geliyorlardÄ±."Tam düÅŸman daÄŸÄ±lÄ±yor" derken, bambaÅŸka bir ÅŸey yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±k. Ama biz buna da hazÄ±rdÄ±k. Havan saldÄ±rÄ±larÄ± üzerimizde etkili olmaya baÅŸladÄ±. YaralÄ± veriyorduk. Ä°çlerinde aÄŸÄ±r yaralananlar vardÄ±. Terörist yoÄŸunluÄŸu ise daha da artÄ±yordu. ArtÄ±k ölümüne bir mücadele veriyoruz. Vuruyor ve vuruluyoruz. Ve saatlerce sürüyor bu.Gazimiz çoktu, öÄŸlene kadar 4 ÅŸehit verdi, Özel Harpçilerimiz. Bizim ise yaralÄ±larÄ±mÄ±z çoktu. Bir tek derdimiz vardÄ±: "SavaÅŸmak ve kazanmak." Bunu da verdiÄŸimiz yaralÄ±larÄ±n zorluÄŸunda yapmak. Her birimiz hiç durmadan çatÄ±ÅŸÄ±p dururken, fÄ±rsat bulanlarÄ±mÄ±z yaralÄ±larÄ±mÄ±za yardÄ±m etmek için koÅŸuÅŸturup duruyordu.

BOMBALI ARAÇ SÄ°STE GELDÄ°

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla yoÄŸun sis Akil DaÄŸÄ±'na çöreklendi. O bombalÄ± araç bu anlarda ortaya çÄ±ktÄ±. Sisin perdelediÄŸi aracÄ± son anda fark ettik. Bütün silahlarla ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±k. Buna raÄŸmen zÄ±rhlÄ± araç durmadÄ±. Ferhat Uzman'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmeliydiniz.Elindeki bikisi makineli tüfeÄŸiyle ölümüne atÄ±ldÄ±. O ölümüne bir atÄ±lganlÄ±kla aracÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na dikildi. Hiç tesir etmeyeceÄŸini bile bile, sÄ±rf yiÄŸitliÄŸimizi görsün, bilsin diye zÄ±rhlÄ± bombalÄ± aracÄ±n üzerine doÄŸru koÅŸup taramaya baÅŸladÄ±.Tam içimize geliyordu bombalÄ± araç! Kalbimize, merkez noktamÄ±za ilerliyordu. Onunla aramÄ±zda bir tek Ferhat Uzman vardÄ±. Bikisinin ÅŸeridi çÄ±ldÄ±rmÄ±ÅŸçasÄ±na sallanÄ±p dururken, mermiler, zÄ±rhlÄ±nÄ±n üzerinde kÄ±vÄ±lcÄ±mlar çÄ±kartÄ±yordu.

HEPÄ°MÄ°ZÄ° ÖLÜMDEN KURTARDI

ÇatÄ±rdayÄ±p duruyordu, bombalÄ± aracÄ±n ön gövdesi. Onun bu kararÄ±, gayreti, cesareti ve kahramanlÄ±ÄŸÄ± hepimizi ölümden kurtardÄ±. BombalÄ± araç tam içimize giremeden, Ferhat'Ä±n kararÄ±na boyun eÄŸmiÅŸ, esir olmuÅŸ, teslim olmuÅŸ, kendini orada patlatmÄ±ÅŸtÄ±. AracÄ±n patlamasÄ±yla sarsÄ±ldÄ± bütün daÄŸ. Herkes savruldu bir yana...Åžarapneller yaÄŸÄ±yordu. Gazilerin üzerine kendilerini siper eden Mehmetçikler ÅŸehit düÅŸüyordu. Kendilerini feda ederek gazilerimizi yaÅŸattÄ±lar. Hasan Kavuz Uzman ÇavuÅŸ'la Burak Boz Uzman ÇavuÅŸ bu anda ÅŸehit oldular. Patlama anÄ±nda böyle verdik pek çok ÅŸehit ve gaziyi.Çok az Mehmetçik ayaÄŸa kalkabildi bu patlamadan sonra. Ama buna ve her ÅŸeye raÄŸmen mücadelemize; çatÄ±ÅŸmamÄ±za ve birbirimize yardÄ±m etmeye devam ettik.

YARALILARI TAHLÄ°YE EDERKEN ÅžEHÄ°T OLDULAR

KalanlarÄ±mÄ±z yaralÄ± ve ÅŸehitlerimizi korudu. YetiÅŸen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla yeniden mücadeleye, ÅŸehit ve yaralÄ±larÄ±mÄ±zÄ± tahliye etmeye baÅŸladÄ±k. Tam bu sÄ±rada bir kalleÅŸlik daha yaptÄ±lar.Gelen araçlardan biriyle yaralÄ± tahliyesi yapÄ±yorduk. Osman Çelik ve Ali YÄ±lmaz Uzman ÇavuÅŸlar atÄ±lan bir havanla gazi olan Oktay Durak Uzman ÇavuÅŸu tahliye etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. OlmadÄ± ama. Bindikleri araca atÄ±lan güdümlü bir tanksavar roketiyle hep birlikte ÅŸehit oldular.

KOL KOMUTANLARI VE ONURLU ASTSUBAYLAR

Kol komutanlarÄ±mÄ±z Feyzullah ve Onur Astsubaylar. Onlar birer kahraman. Patlamadan sonra her taraf yaralÄ± ve ÅŸehit kaynarken, dirayeti, merhameti, inancÄ± ve onuru ayakta tutan aslanlar...Onlar kol mevcutlarÄ± üçer dörder kiÅŸiye düÅŸmesine raÄŸmen geriye kalanlarÄ± tekrar organize edip, bitip duran mühimmatlarÄ±mÄ±zÄ± ÅŸehit ve yaralÄ±larÄ±n mühimmatlarÄ±ndan takviye ederek mücadelemizi sonuna kadar ayakta tuttu.Onca merminin roketin havanÄ±n tanksavar mermisinin gökte ateÅŸten bir perde oluÅŸturduÄŸu anlarda bile ayakta kalarak oradan oraya koÅŸuÅŸturarak kurÅŸun sÄ±karak leÅŸ alarak ve leÅŸ aldÄ±rarak adamlarÄ±n son hücumunu ve son direncini kÄ±ran komandolar... Ä°nançla inatla imanla onura tutunan gerçek adamlar.

YÜZBAÅžI TAKVÄ°YEYE GELDÄ°

Bir de AÅŸkÄ±n YüzbaÅŸÄ±'mÄ±z var takviyeye gelen... Takviyeye gelip de yaralanÄ±p kalan.... AÅŸkÄ±n YüzbaÅŸÄ± takviye istediÄŸimizde koÅŸup gelenlerden biriydi. Gelmesinden yarÄ±m saat sonra da yaralandÄ±. Hem göÄŸsünden hem elinden.DurmadÄ± ama! Ayakta kalanlarÄ±mÄ±zla, savaÅŸan gazi ve saÄŸlamlarÄ±mÄ±zla elinden kan damlaya damlaya göÄŸsüne sarÄ±lmÄ±ÅŸ bir sargÄ± bezi ve bir harp paketiyle, saatlerce savaÅŸÄ±p durdu.Peki ya Furkan TeÄŸmen'e ne demeli? BombalÄ± aracÄ±n patlamasÄ±ndan sonra ortaya koyduÄŸu azim, gayret ve cesaretle herkese örnek oldu. Teröristlerin önünde tek baÅŸÄ±na yÄ±kÄ±lmayan bir bent oldu.

ÅžAHDAMARI SAMET ÜSTEÄžMEN

Bizim bir de bir bölük komutanÄ±mÄ±z var. ArtÄ±k adÄ± ÅžahdamarÄ± Samet ÜsteÄŸmen! ÖÄŸlenden önceki çatÄ±ÅŸmalarda patlayan bir havan mermisinin ÅŸarapneli boynunda bir damarÄ±na gelmesine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± hiçe sayarak bütün yaralÄ±larÄ±n tahliyesini organize etti.Ölümüne kritik o yarasÄ±na raÄŸmen ne silahÄ±nÄ± ne de komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiç bÄ±rakmadÄ±. Åžarapnel boynundaki bir damarÄ± kesmiÅŸti. Oluk gibi kanÄ± akmasÄ±na raÄŸmen dirayetiyle mukavemetiyle mücadeleye tutundu. O haliyle hem sÄ±rtÄ±nda hem kucaÄŸÄ±nda pekçok yaralÄ± taÅŸÄ±dÄ±.Gitmesi elli kere gerektiÄŸi halde, son ana kadar direnek noktamÄ±zÄ± bÄ±rakmadÄ±, harekâta devam etti. DoktorlarÄ±n söylemesine göre yaÅŸamasÄ± mucizeydi. Ä°ÅŸte biz böyle aldÄ±k Akil DaÄŸÄ±'nÄ±... (Not: Bu metin 'Gazi' Komando ve Özel Harpçilerin anlattÄ±klarÄ±na sadÄ±k kalÄ±narak yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Teyitlidir, gerçektir.)Azez-Cerablus hattÄ±nda 35 kilometre derinlikte yer alan El Bab'da Türk askerinin ÖSO güçleriyle birlikte terör örgütü DEAÅž'a karÅŸÄ± yürüttüÄŸü operasyon aralÄ±ksÄ±z devam ediyor.