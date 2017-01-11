Irak BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi TÃ¼rk askerinin BaÅŸika'dan Ã§ekileceÄŸi tarihi aÃ§Ä±kladÄ±

Irak-TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki anlaÅŸmaya gÃ¶re TÃ¼rk askerinin BaÅŸika'dan 3 ay iÃ§inde Ã§ekileceÄŸi sÃ¶ylendi.

Irak Büyükelçisi, Musul operasyonu sonrasÄ± Türk askerinin BaÅŸika'dan çekilmesi konusunda uzlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bakan'dan anÄ±nda cevap geldi: BaÅŸika'da Türk askerinin varlÄ±ÄŸÄ± bir zorunluluktur. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak ziyareti, bu ülkeyle yeni bir dönemin kapÄ±larÄ±nÄ± açmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Irak Büyükelçisi'nden önemli bir açÄ±klama geldi. Irak Büyükelçisi, Türk askerlerinin BaÅŸika kampÄ±ndan çekilmesi için takvim belirlendiÄŸini bildirdi.

TÜRK ASKERÄ° MUSUL OPERSYONU SONRASI ÇEKÄ°LECEK

Irak Büyükelçisi, Türk askerlerinin BaÅŸika kampÄ±ndan çekilmesi konusunda uzlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Büyükelçi, Musul operasyonu sonrasÄ± çekilmede uzlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

"OPERASYON BEKLENTÄ°MÄ°Z YOK"

Büyükelçi Salih El-Obaidi, "BaÅŸika çözülürse diÄŸer iÅŸbirlikleri de görüÅŸülür. Türkiye'nin Irak topraklarÄ±nda operasyon yapmasÄ±nÄ± beklemiyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"PKK DAHÄ°L YABANCI GRUPLARA Ä°ZÄ°N YOK"

Büyükelçi, PKK ve Sincar'daki varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin, terör örgütlerinin varlÄ±ÄŸÄ±na izin vermeyeceÄŸiz açÄ±klamasÄ±nÄ± yaparak, "Terör örgütlerinin komÅŸu ülkeleri tehdit etmesine izin vermeyeceÄŸiz, PKK dahil yabancÄ± gruplara izin yok" ifadelerini kullandÄ±.

MÄ°LLÄ° SAVUNMA BAKANI IÅžIK'TAN AÇIKLAMA

Irak Büyükeçisi'nin açÄ±klamalarÄ±nÄ±n yankÄ±larÄ± sürerken Milli Savunma Fikri IÅŸÄ±k'tan açÄ±klama geldi. IÅŸÄ±k, "Türkiye Irak'Ä±n toprak bütünlüÄŸüne ve üniter yapÄ±sÄ±na saygÄ±lÄ±dÄ±r. Bu noktada Türkiye ile Irak arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k yoktur. BaÅŸika'da Türk askerinin varlÄ±ÄŸÄ± bir zorunluluktur. Bölgenin DEAÅž'tan temizlenmesi Irak'Ä±n güvenliÄŸi kadar Türkiye'nin güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan önemlidir. DEAÅž'tan bölgenin temizlenmesi için BaÅŸika'daki Türk askeri büyük çaba veriyor. Terör örgütlerinden bölge tamamen arÄ±ndÄ±ktan sonra Irak ile Türkiye tekrar konuÅŸacaktÄ±r. DEAÅž temizliÄŸinden sonra bu konuyu dostane bir ÅŸekilde çözeceÄŸiz. Irak'Ä±n da bu konuda tereddütünün olmamasÄ± gerekiyor" dedi.

Ä°BADÄ° "TÜRK ASKERÄ° ÇIKMADIKÇA BÄ°R ADIM Ä°LERLEYEMEYÄ°Z" DEMÄ°ÅžTÄ°

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el Ä°badi dün, Irak devlet televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Türkiye ile iliÅŸkilerin, Türk askerlerinin Kuzey Irak'taki BaÅŸika kampÄ±ndan çÄ±kmadÄ±kça "bir adÄ±m bile ilerleyemeyeceÄŸini" söylemiÅŸti.