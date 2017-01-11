Ä°srail ile normalleÅŸme sÃ¼recinin yol haritasÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

TÃ¼rkiye ile Ä°srail'in iliÅŸkilerinin normalleÅŸmeye baÅŸlamasÄ±yla, Ä°srail'e ilk ziyaretin 7-8 Åžubat tarihinde yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanÄ±rken savunma ve askeri iÅŸbirlik konusunun gÃ¼ndeme geleceÄŸi de aÃ§Ä±klandÄ±.

Mavi Marmara krizinin ardÄ±ndan altÄ± yÄ±llÄ±k bir diplomatik kriz yaÅŸayan Türkiye-Ä°srail iliÅŸkilerinde, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak büyükelçilerinin atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni bir süreç baÅŸladÄ±. A Haber canlÄ± yayÄ±nÄ±na katÄ±lan Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, iliÅŸkilerin normalleÅŸmesi sonrasÄ± Türkiye'den Ä°srail'e ilk ziyaretin 7-8 Åžubat'ta yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

"SAVUNMA VE ASKERÄ° Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° GÜNDEME GELEBÄ°LÄ°R"

Ä°srail ile normalleÅŸme sürecine dair gazetecilere bilgi veren bir Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, ikinin iliÅŸkilerinde yaÅŸanan altÄ± yÄ±llÄ±k diplomatik kriz döneminde de ticaret, kültür spor gibi iliÅŸkilerin sürdüÄŸünü, bu dönemde iki ülke arasÄ±ndaki ticaret hacminin 2.5 milyar dolardan 5 milyar dolara çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Sadece bu rakamÄ±n bile Türkiye ve Ä°srail'in bölgedeki 'doÄŸal ortak' konumunu gösterdiÄŸini belirten Türk yetkili, normalleÅŸmenin ardÄ±ndan iki ülke iliÅŸkilerinin nasÄ±l geliÅŸeceÄŸi konusunda "Mesela bölgesel güvenlik konusunda danÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iki ülkenin güvenlik ihtiyaçlarÄ±nÄ± anlamasÄ±, bunu daha açÄ±k ÅŸekilde konuÅŸmasÄ± gerekiyor. Savunma, askeri iliÅŸkiler önümüzdeki dönemde gündeme mutlaka gelecektir. Daha önce de bu alanlarda iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±k" ifadelerini kullandÄ±

"TÜRKÄ°YE Ä°LE Ä°SRAÄ°L ARASINDA SÄ°YASÄ° Ä°STÄ°ÅžARELERÄ° BAÅžLAYACAK"

Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Ä°srail arasÄ±nda siyasi istiÅŸarelerin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten yetkili, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Ä°ki ülke oturup konuÅŸacaÄŸÄ±z. Önümüzde ne tür bir yol var, bunlarÄ± konuÅŸacaÄŸÄ±z. Buna bölgesel konular da dahil. Biz de onlarÄ±n deÄŸerlendirmelerini duymak istiyoruz" dedi. Ä°ki ülke iliÅŸkilerinde "ortak yarar"Ä±n anahtar sözcük olduÄŸunu vurgulayan yetkili, "Bu ortak yarar her zaman parayla ölçülmez, siyasi kÄ±ymeti olan ne varsa, iki ülkenin güvenliÄŸine katkÄ±da bulunacak ne varsa bunlar deÄŸerlendirilir. AçÄ±k görüÅŸle konuÅŸmak lazÄ±m. Hassasiyetlerimiz ortada ancak kÄ±sÄ±tlamamÄ±z yok. Her sektörü deÄŸerlendirmeye açÄ±ÄŸÄ±z."

"ÇAVUÅžOÄžLU, Ä°SRAÄ°L'Ä° ZÄ°YARET EDEBÄ°LÄ°R"

Ä°ki ülke arasÄ±ndaki siyasi istiÅŸarelerin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± düzeyinde gerçekleÅŸeceÄŸini kaydeden yetkili, ilerleyen dönemde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun da Ä°srail'i ziyaret edebileceÄŸini, bu ziyaretin de iliÅŸkilerde 'dönüm noktasÄ±' niteliÄŸi taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n beklendiÄŸini kaydetti.

"Ä°SRAÄ°L'DEKÄ° TURÄ°ZM FUARINA TÜRKÄ°YE'DEN BAKAN KATILACAK"

Öte yandan yetkili, Ä°srail ile turizm iliÅŸkilerini geliÅŸtirmeyi amaçladÄ±klarÄ±nÄ±, 7 Åžubat'ta Ä°srail'de düzenlenecek UluslararasÄ± Akdeniz Turizm FurarÄ±'na Türkiye'nin altÄ± yÄ±ldan bu yana ilk kez büyük bir stantla katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve bu fuara Türkiye'nin bakan düzeyinde katÄ±lÄ±m göstereceÄŸini ifade etti.

"Ä°SRAÄ°L-FÄ°LÄ°STÄ°N ANLAÅžMAZLIÄžININ ÇÖZÜMÜNDE TRUMP BELÄ°RLEYÄ°CÄ° OLACAK"

Türkiye'nin Ä°srail-Filistin anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±ndaki pozisyonunun net olduÄŸunu ve Türkiye'nin Filistin'i 'adil müzakere edilmiÅŸ bir çözüm çerçevesinde' baÅŸkenti DoÄŸu Kudüs olan baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet olarak tanÄ±nmasÄ±nÄ± istediÄŸini kaydeden yetkili, iki devletin yan yana barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸamasÄ±nÄ± istediklerinin altÄ±nÄ± çizdi. Yetkili, Ä°srail-Filistin anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l bir ÅŸekil alacaÄŸÄ±nda ABD'de Trump yönetiminin 'belirleyici' olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"BÄ°RÄ°NCÄ° YARARLANICI OLARAK FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° KARDEÅžLERÄ°MÄ°Z GÖRÜLMELÄ°"

Gazze dahil tüm Filistin'e insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için Türkiye'nin elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°srail'in de bu konusunda olumlu bir tutum içinde olduÄŸunu ifade eden yetkili "Bizim Ä°srail'le iliÅŸkilerimizin geliÅŸmesinin birinci yararlanÄ±cÄ±sÄ±nÄ± Filistinli kardeÅŸlerimiz olarak görmek lazÄ±m" dedi. Yetkili, yeni atanan Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in de Ä°srail'de sÄ±cak karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu hüsn-ü kabulün de sevindirici olduÄŸunu belirtti.

"TÜRKÄ°YE Ä°SRAÄ°L Ä°LE SERBEST TÄ°CARET ANLAÅžMASINI GELÄ°ÅžTÄ°RMEK Ä°STÄ°YOR"

Ä°ki ülke arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkileri de geliÅŸtirmek istediklerini de vurgulayan yetkili, hali hazÄ±rda var olan serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ± yenilemek istediklerini belirterek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n kapsamÄ±nÄ± geniÅŸletmek, derinliÄŸini arttÄ±rmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli çünkü iki ülke ekonomileri birbirini tamamlayan nitelikte" dedi. Türk yetkili, özellikle enformasyon, biliÅŸim, yazÄ±lÄ±m, teknoloji parklarÄ± gibi alanlarda Ä°srail'in tecrübesinden faydalanmak istediklerini kaydetti. Yetkili, "Hukuki temelimiz saÄŸlam, serbest ticaret anlaÅŸmamÄ±zÄ± geliÅŸtirmemiz durumunda iki ülke iliÅŸkileri, iki saÄŸlam, birbirini tamamlayan ortak olarak ortaya çÄ±kacaktÄ±r."

NELER YAÅžANMIÅžTI?

Türkiye ile Ä°srail arasÄ±nda 28 Haziran'da imzalanan ve iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸmesini öngören anlaÅŸma, AÄŸustos ayÄ±nda TBMM'de görüÅŸülerek kabul edilmiÅŸti. AnlaÅŸmaya göre Ä°srail'in, 31 MayÄ±s 2010'da yaÅŸanan Mavi Marmara saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden ailelere tazminat olarak verilmek üzere Türkiye'ye 20 milyon dolar ödeme yapmayÄ± kabul etmiÅŸ, buna karÅŸÄ±lÄ±k Mavi Marmara'ya yapÄ±lan baskÄ±na katÄ±lan Ä°srail askerlerin, hukuki ve cezai sorumluluktan muaf tutulmasÄ± ve Mavi Marmara davasÄ±nÄ±n düÅŸmesi de Türkiye tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸti. AnlaÅŸmada, Ä°srail'in AÅŸdod limanÄ± üzerinden insani yardÄ±mlarÄ± ulaÅŸtÄ±rmayÄ± kabul ettiÄŸi Gazze'ye yönelik ablukanÄ±n hafifletilmesine yönelik bir ifade yer almamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki ülke arasÄ±nda yaÅŸanan normalleÅŸme sürecinde aralÄ±k ayÄ±nda iki ülke de karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak büyükelçilerini atamÄ±ÅŸ; Ä°srail, Ankara BüyükelçiliÄŸine Eitan Naeh'i, Türkiye ise Tel Aviv BüyükelçiliÄŸi'ne Ökem'i atamÄ±ÅŸtÄ±.